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大蒙｜柯炜林戏里戏外决不卖惨 身患恶疾自觉幸运 入行10年迎来代表作｜专访

影视圈
更新时间：22:44 2026-04-29 HKT
发布时间：22:44 2026-04-29 HKT

《大蒙》以台湾白色恐怖时期为背景，描述70多年前百姓生活与社会风气。柯炜林出道十多年，该片是其代表作，台湾票房收逾1亿。「大蒙」指雾，伸手不见五指，他去年7月公开患肺腺癌第四期，像故事主人翁赵公道一样不放弃，深信天道酬勤。撰文︰李志宏、摄影︰林宾尼

柯炜林每事问

柯炜林演外省车伕赵公道，主动义载贫困少女阿月（方郁婷饰）北上，领回她哥哥的尸首；他形容︰「当前台湾正经历『转型正义』过程，导演（陈玉勋）再次翻出历史，让人们回顾，持续让公众讨论才是关键。」柯炜林凭此角色第一次角逐金马影帝，没有受过正规戏剧训练的他说︰「我的确要用好大力气，各种方法，磨练一套属于自己的功夫。」赵公道一角得以立体呈现，原来是「问」出来的，「一有不明白，就问导演。」他对角色抽丝剥茧，问到导演也骂他、嫌他，柯炜林认真说︰「帮人，并非单纯好心，而是要理解对方真正需要的是甚么；帮助过后，双方关系又有怎样的变化？赵公道显然不是这样，他的正义感未必来自高尚情操，更多是出于天真、冲动、慈悲甚至内疚感；正因如此，这角色才带出一丝希望。」

柯炜林精神奕奕宣传《大蒙》。
柯炜林精神奕奕宣传《大蒙》。
柯炜林把橙放进容器，四出宣传，随时食，「要保持健康！」
柯炜林把橙放进容器，四出宣传，随时食，「要保持健康！」
柯炜林在《大蒙》中演车伕，与「天才演员」方郁婷合作。
柯炜林在《大蒙》中演车伕，与「天才演员」方郁婷合作。

柯炜林摧毁时尚青年形象

柯炜林把时尚青年的形象摧毁，赵公道活灵活现︰一排烟屎牙、衣衫褴褛；粗声粗气，国语、台语、广东话切换。最近欣赏过《大蒙》的观众，见柯炜林现身谢票，网上有人形容︰「他得到最长时间的掌声」。

柯炜林身患恶疾未有气馁。
柯炜林身患恶疾未有气馁。
柯炜林拍摄《大蒙》摧毁时尚青年形象。
柯炜林拍摄《大蒙》摧毁时尚青年形象。
柯炜林现身香港电影节，观众睇完《大蒙》后掌声雷动。
柯炜林现身香港电影节，观众睇完《大蒙》后掌声雷动。

柯炜林不欲成焦点

《大蒙》故事沉重，却不卖惨，柯炜林︰「它以小人物小故事，让观众感受那时代的温暖。」柯炜林亦然，不会刻意夸大不幸，去年7月公开患肺腺癌第四期，开诚布公，是为了避免外界猜疑。及后他在社交平台撰文，提到「唔好同我讲加油」，勿以「加油」提醒他患病；并指偶尔街上遇到，一个微笑让他感受到「同在」就足够，他不希望以病患身份成为焦点。柯炜林就像赵公道一样不放弃，拼命生活，出道早期，任Dear Jane《银河修理员》MV主角，拍剧集《二月廿九》而渐为人知；之后拍戏同周润发合作《别叫我赌神》，稳步上扬，贵精不贵多，「所以我一直觉得自己几幸运。」

电影《别叫我「赌神」》中，周润发、柯炜林父子情令人印象深刻。
电影《别叫我「赌神」》中，周润发、柯炜林父子情令人印象深刻。
柯炜林同阿冰做《银河修理员》主角，渐为人知。
柯炜林同阿冰做《银河修理员》主角，渐为人知。

柯炜林事业分水岭

《浊水漂流》是柯炜林事业分水岭，竞逐金像奖「最佳男配角」、「最佳新演员」；及金马奖「最佳男配角」，当时导演陈玉勋是评审，柯炜林辗转得到拍摄《大蒙》的机会。戏名「大蒙」指雾，伸手不见五指的状态，柯炜林回顾︰「我不会用雾去形容过去10年，由出道到今天，这段路是比较辛苦，庆幸揾到意义，揾到自己天地啰！」关于演技，他形容︰「有种模棱两之感，好像是这样，又好似不是这样，这是我卖点或强项？真的不懂形容。」

柯炜林《大蒙》戏里戏外决不卖惨。
柯炜林《大蒙》戏里戏外决不卖惨。
柯炜林凭《大蒙》赵公道一角，第一次角逐金马影帝。
柯炜林凭《大蒙》赵公道一角，第一次角逐金马影帝。
《浊水漂流》演患有失语症的离家青年，是柯炜林事业分水岭。
《浊水漂流》演患有失语症的离家青年，是柯炜林事业分水岭。

柯炜林对生命的看法

现阶段的柯炜林，比过往珍惜休息时间，「好钟意瞓喺度唔郁！当自己半退休生活！以前我是工作放在休息之前的。」同时重拾看书习惯，刚刚看完小说《子弹是余生》，谈抉择，谈生命轻于鸿毛、重于泰山。此外，他对佛学产生兴趣，正在读南怀瑾老师著作，「还有傅佩荣老师的书籍，另外王思迅用白话文解释《金刚经》同《易经》，易于明白，令我获益良多。」

去年，抗癌中的柯炜林，如愿演出舞台剧《笨蕉大剧院》，谢幕时哽咽。
去年，抗癌中的柯炜林，如愿演出舞台剧《笨蕉大剧院》，谢幕时哽咽。
柯炜林戏路广，拍电影《破浪男女》演胶衣缚绳师，同梁湘华翻雨覆云。
柯炜林戏路广，拍电影《破浪男女》演胶衣缚绳师，同梁湘华翻雨覆云。
柯炜林拍电视剧《冰上火花》，跟陈卓贤同声同气。
柯炜林拍电视剧《冰上火花》，跟陈卓贤同声同气。

柯炜林学识拒绝

柯炜林最近收到一位新导演的剧本，他指以前觉得拒绝别人十分难，「剧本写得非常好，好想接演，但角色年龄是20岁出头的大学生。」34岁的他续说︰「我不再是那个年龄层，所以婉拒了，是可惜的，惟这样的决定对导演、角色同我自己也是负责的选择。」这解释了，他患病时选择照直讲，面对公众，就是别把简单的事情复杂化。

柯炜林常常笑容满面。
柯炜林常常笑容满面。

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