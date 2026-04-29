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70岁周润发跑步被指瘦到脱相 长期只做有氧运动流失肌肉显苍老 外貌竟输给一位同期男星

影视圈
更新时间：18:30 2026-04-29 HKT
发布时间：18:30 2026-04-29 HKT

近日有网民在北角东岸板道，偶遇正在跑步的周润发。现年70岁的周润发，一身全黑运动装束，在海滨长廊上挥洒汗水，精神奕奕，完全不似已经古稀之年。帖文一出随即引起网上热议，不少人赞叹他坚持跑步的惊人毅力，大赞「发哥好型」，其亲民、自律的形象深入民心，周润发虽然未有停下拍照，但仍边跑边望向镜头，一贯从容不迫，巨星风范丝毫不减，矫健的跑姿也赢得一片赞赏。

网民指周润发双颊凹陷显老态

然而，在一片赞美声中，有网民将焦点放在周润发的体态上，并涌现大量担忧的声音。许多人直言，镜头下的周润发身形异常单薄，甚至到了「瘦到脱相」的地步，双颊凹陷，脸上皱纹尽现，老态毕露。网民普遍认为，虽然周润发坚持跑步值得学习，但他过于消瘦，反而显得憔悴。网民心痛地表示：「太瘦了」、「人到了一定年纪，还是要有点肉才好看」。

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网民劝周润发增肌抗衰老

周润发近年无间断跑步，心肺功能固然越来越好，但一味只做有氧，却衍生出另一个问题，有熟悉健身的网民分析，长者肌肉流失速度快，若只进行跑步等有氧运动，会导致皮肤松弛，更显苍老。因此，网民纷纷建议发哥必须加入肌力训练，增加身体的肌肉量，才能真正地延缓衰老，让体态看起来更健康饱满。

周润发曾化身星级教练带队跑渣马

网民不仅谈论周润发的体态，更将69岁的吕良伟拿来比较，指吕良伟外观上感觉更为年轻，就是因为平日有做肌力训练。周润发作为渣打马拉松的常客，今年更化身「跑步导师」，带领79岁的刘江、76岁的鲍起静及74岁的郑则仕等几位年长的「初哥」，转战10公里赛。最终以2小时00分23秒完成，发哥受访时表示：「我哋唔志在成绩、志在同观众打招呼、志在完成。」他更幽默笑言要跑到120岁，并向这班「学生」每人收取2万月费。从个人坚持到带领好友，周润发正以生命影响生命。

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