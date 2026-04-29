朱智贤分手2年仍被狙击 被轰「不懂珍惜谢东闵」 亲身反击爆分手真相？

近日前TVB女星朱智贤（Ashley）在社交平台，分享了一段关于情侣同居前后大不同的搞笑短片，却意外令网民旧事重提，语带指责地说：「老实讲，谢东闵真系好男人，只可以讲你唔懂珍惜，亦希望你能够经一事长一智。」面对这则「翻旧帐」的留言，已转型为KOL的朱智贤不再选择沉默，罕有地亲自回复，并直接反击：「你这样留言，就知道你根本不认识我们两人，祝你生活愉快。」，她之后尽展高EQ：「谢谢观看及支持」，她又指「我相信每个人嘅人生都会做错事，希望别人原谅你的同时你也学会放下，祝你生活愉快」，其回应随得到不少网民支持，认为「感情事只有你同闵大人最清楚！」，称赞她格局大了，勇于为自己发声。

网民旧事重提辣㷫朱智贤

朱智贤于2020年被媒体拍到与当时已有家室的香港先生冠军黎振烨，在山顶的僻静处「偷食蛋糕」，事件曝光后震惊娱乐圈。在朱智贤人生最低谷的时刻，当时的男友谢东闵选择了原谅与陪伴，并牵著她的手，一同出席记者会，共同面对媒体的镜头。记者会上，谢东闵一力承担，更将部分责任归咎于自己，直言：「我会陪你走过呢一关！可能系一时间有啲迷失，我自己都有少少责任，可能我成日挂住工作，疏忽咗佢。」他称赞朱智贤是一位勤力的演员，并恳请外界给予机会：「我希望大家可以畀机会佢反思下，将来继续畀心机工作。」谢东闵这番不离不弃的深情告白与担当，感动了无数网民，他也因此被誉为「绝世好男人」，成为许多人心中的典范。

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谢东闵原谅出轨女友曾甜蜜同居

在经历了风波之后，朱智贤与谢东闵的感情似乎更加稳固，两人更进一步发展至同居关系，爱得甜蜜，外界一度以为他们早已认定对方，好事将近。然而，爱情长跑八年，最终仍未能抵达终点。2024年底，他们无预警地在社交平台共同宣布分手，谢东闵写下：「谢谢大家一直以来对我们的爱护与关心，我们有共识地决定以后会以不同身分继续支持及守护对方。」为这段深入民心的恋情画上了句号。虽然情侣关系终结，但朱智贤与谢东闵真正做到了「再见亦是朋友」。两人曾公开表示，已视对方为家人，分手后依然保持联系。去年，朱智贤的爱犬离世，谢东闵亦有亲身出席丧礼，给予慰问。

黎振烨绝迹幕前转行当保安员

朱智贤于2023年离巢TVB，成功转型为KOL，专注经营社交平台，而这次她勇敢为自己辩护，也展现了走出阴霾的决心。与此同时，当年「偷食蛋糕」事件的另一位主角黎振烨，其近况亦被网民曝光。去年网民分享了一张他在启德主场馆观众席内工作的照片，相中身穿保安员制服的正是黎振烨。虽然他笑容满脸，但身形略为消瘦。据了解，「绿叶王」杨证桦经营的保安公司有份参与场馆的保安工作，而黎振烨正是其公司员工之一，各人已展开了新生活。

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