林芊妤重提众筹风波替张继聪不值 滨口爱子唔怕减家用撑坤哥自资出歌

林芊妤（Coffee）、吴业坤（坤哥）太太滨口爱子等出席电影《穿PRADA的恶魔2》首映礼（28日），对于癌末中学体育老师陈Sir的太太，于3月时起发起私人众筹医药费，岂料畀网民揭发陈Sir一家生活极度富裕。有份捐钱支持陈Sir的Coffee重提事件，自感「好尴尬」。

Coffee︰不能次次叫人众筹

Coffee形容，平时有人在网上寻猫狗也会叫她帮手出Post，当时收到有人求转发陈Sir患癌众筹一事，当刻也想了很久，自不应该这样做，皆因每日都有好多人患病或离世，不能次次叫人众筹，故拒绝对方出Post。Coffee身为妈妈，知道陈Sir的孩子刚出世，故私下捐钱。谈到网民赞她做法妥当，相反张继聪未有了解事情，而转发呼吁众筹，Coffee直言没有了解太多，认为张继聪好无辜，称对方只想帮人，出于好心。

滨口爱子返日赏樱

吴业坤日籍太太滨口爱子，对于老公离开TMG唱片公司，她支持老公。有说吴业坤自资出歌，她不担心影响生活质数，老公会努力工作，笑说家用不会减少。提到她在网上平台影片中表称想返日本，她解释想睇樱花，形容自己十分享受香港的生活，著外界不用担心。提到4月18日吴业坤36岁生日，她指老公正日生日要开骚，故提前一日庆祝。提到老公生日愿望首要不是当爸爸，她指生仔计划会延迟，自己不心急，照顾爱犬为先。