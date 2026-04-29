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蔡思贝考虑自组公司：要一步一步来 盼跟王家卫张艾嘉合作 戥李佳芯挑战山口智子角色高兴

影视圈
更新时间：11:45 2026-04-29 HKT
发布时间：11:45 2026-04-29 HKT

蔡思贝昨晚（28日）身穿旗袍现身电影《穿PRADA的恶魔2》首映礼，她表示想带出中国风时尚，该片是儿时最爱电影之一。谈到早前到尼泊尔参与探访活动，她表示到访了七日，本身有助养三个小朋友，经过今次探访亦助养了一个家庭，最印象深刻是当地女孩童婚，只有十岁就嫁人，因为只想父母开心就缀学嫁人，自己听到也感无奈。离巢后的她，问到是否更多空间做慈善工作？她坦言现在最佳时机做慈善。

蔡思贝未知电影《女足》上映日期

提到另一视后李佳芯离巢后，将会为ViuTV翻拍自日本经典神剧《悠长假期》挑战山口智子角色。蔡思贝坦言有留意，又认为演员有不同剧缘，也戥对方高兴。谈到可有其他公司跟她招手，她表示有电影、舞台剧洽谈中，又笑言早前出席导演会春茗，希望日后有机会在台上跟各导演分享自己电话。问到她可会考虑自组公司，她坦言也有这个想法，但要一步一步来，希望靠自己营运公司，将来也想在影坛发展，最想跟王家卫和张艾嘉合作。至于有份演出电影《女足》，她表示未知何时上映等通知。

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