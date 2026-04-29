俞可程参与《女神2》事业爱情取舍要睇时间 呼吁朋友参加当中有「笋盘」 爆好友睇中郭珮文

俞可程昨晚（28日）出席电影《穿PRADA的恶魔2》首映礼，「东张女神」俞可程，笑言未睇过该片第一集，但事前已睇短片做功课才入场睇戏。谈到戏中有位严厉上司，俞可程表示入行前从事测量师工作，试过做错事被上司闹，导致曾经怀疑自己工作能力，所以都有压力。

俞可程望能够两边兼顾

身兼幕前及协助调解员工作的她，笑言喜欢忙碌工作，起初担心分配不到时间，希望能够两边兼顾，暂时也找到平衡。当笑指她参与《女神配对计划2》，如找到白马王子，事业与爱情如何取舍？她笑言要视乎时间，并谓：「啱啱热恋时摆多啲时间，7成时间拍拖、3成时间工作，问到感情稳定咗调返转？她说无错，相信佢欣赏，都会理解我，依家呢个节目招募中。」谈到可有叫男性朋友参与招募，俞可程表示有呼吁朋友参加，当中有「笋盘」，又指有好朋友明知无可能叫咪玩，其中有人表示会考虑。

俞可程爆朋友睇中阮嘉敏

问到身边男性朋友睇中哪位女神？她笑指有朋友睇中郭珮文，感觉对方幽默又靓女。谈到是否睇中郭珮文是「最强Body」，她表示都吸引，是其中一个原因，另一位年长一点的男性朋友喜欢阮嘉敏，因为觉得对方爱做家务好贤淑，自己则属于搞笑型女生，带到欢乐给大家，自觉是优势。她说：「有啲男性朋友想参加，但怕丑唔想出镜，私下约吃饭。我都收到好多短讯，有同事或以前识嘅朋友。」