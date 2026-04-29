卢瀚霆出席澳门Vivienne Westwood珠宝展尽显超强魅力 获「西太后」老公Andreas Kronthaler热情招待 倾足半小时兼亲自送离场

英国殿堂级品牌Vivienne Westwood的「她和她的珠宝展」昨日开始登陆澳门，卢瀚霆（Anson Lo）应邀参与其中。活动期间他与已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌现任创意总监Andreas Kronthaler言谈甚欢，对方对卢瀚霆是一见如故。除了在活动后主动拉他合照，Andreas更在门口亲自迎接他出席私人After Party。席间两人把酒谈天，足足倾了半小时，最后Andreas还亲自送他离场，更忍不住送上温暖Goodbye Kiss，令卢瀚霆带著惊喜，笑住离开。

卢瀚霆大赞展品精彩

卢瀚霆受访时表示，看完展览后觉得非常精彩，因此主动与Andreas分享自己的想法，又大赞展品美丽独特，令他大开眼界。被问到会否趁机买珠宝自用或送给母亲？他指暂时未有机会，虽然自己也有兴趣，但大部分展品只供展览，并非公开发售。

卢瀚霆闻阿Sa婚讯即大叫恭喜

卢瀚霆的儿时偶像兼「麻雀脚」蔡卓妍（阿Sa）昨日无预警宣布与男友林俊贤（Elvis）结婚，他听到喜讯后即大叫「恭喜晒！」他透露是在前往澳门的车程上看到新闻，上一次与阿Sa见面是在工作场合，但因工作繁忙，暂时未及传讯息祝贺，要待完成工作后才补上心意。

卢瀚霆感谢内地网民好评

提到早前与MIRROR队友姜涛、吕爵安及陈卓贤到澳门出席娱乐盛典，获内地网民好评，卢瀚霆感谢大家的支持与关注。对于有传姜涛稍后将到内地参与音乐综艺，他表示未听过，也不清楚，因为大家的工作是分开，自己只是知自己的工作，问到若有机会到内地表演，AL说：「我系收公司安排同指示，其实所有唔同嘅舞台对我嚟讲都系一个表演嘅机会，任何嘅舞台、任何嘅机会，有咁嘅机会，我一定会尽量做好我嘅表演。」至于工作安排，AL指正在筹备新歌，现时正录音中，至于7月就应该开始忙于拍剧。

卢瀚霆关注阿Mo父亲离世

另外，提到李启言（阿Mo）爸爸李盛林牧师不幸因病离世，AL表示有留意，知道公司也一直有保持跟他们沟通及跟进他们的情况，他指因这是一件很不开心的事情，认为大家应该给予阿Mo空间，自己也不方便谈论太多。



