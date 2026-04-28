廿四味李凯贤爆粗力撑麦浚龙 失落金像导演奖：激X气 周汶锜「未甩难」陪儿子读中文书 见蔡一杰康复台上跳唱有正能量

组合廿四味成员李凯贤(Brian)早前在金像奖红地毯给麦浚龙听一段祝福片惹对方笑，今日Brian出席时装骚时透露，当时只是同麦浚龙讲一定获导演奖，对于麦浚龙失落导演奖，他不禁爆粗指「激X气」，不过电影都获其他6个奖，他笑指麦浚龙甚少讲粗口，但自己对男或女，对任何人都一样照爆粗，但对前辈就会收歛些，可能用生果代替粗口。Brian透露会约麦浚龙庆祝，并邀对方上自己的拍片频道带对方去食好嘢，笑言会着两条裤去食，好难着三条裤。

周汶锜见蔡一杰康复感开心

周汶锜(Kathy)出席时装骚，谈到一直留意新一代时装设计师不断创新，很多香港设计师在欧洲发展成功。对于蔡一杰在草蜢演唱会公布患脑癌生死过程，周汶锜看到杰仔在台上又唱又跳好有正能量，为他回复状态开心。

周汶锜提高10岁儿子文化水平

早前复活节假期陪儿子旅行，周汶锜笑指儿子虽已10岁但她还未甩难，因升中跳入另一境界，笑言要陪儿子看中文书和历史书，也提高了个人文化水平，但儿子是英文较好，因此不时逼儿子多讲广东话。