Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廿四味李凯贤爆粗力撑麦浚龙 失落金像导演奖：激X气 周汶锜「未甩难」陪儿子读中文书 见蔡一杰康复台上跳唱有正能量

影视圈
更新时间：21:45 2026-04-28 HKT
发布时间：21:45 2026-04-28 HKT

组合廿四味成员李凯贤(Brian)早前在金像奖红地毯给麦浚龙听一段祝福片惹对方笑，今日Brian出席时装骚时透露，当时只是同麦浚龙讲一定获导演奖，对于麦浚龙失落导演奖，他不禁爆粗指「激X气」，不过电影都获其他6个奖，他笑指麦浚龙甚少讲粗口，但自己对男或女，对任何人都一样照爆粗，但对前辈就会收歛些，可能用生果代替粗口。Brian透露会约麦浚龙庆祝，并邀对方上自己的拍片频道带对方去食好嘢，笑言会着两条裤去食，好难着三条裤。

周汶锜见蔡一杰康复感开心

周汶锜(Kathy)出席时装骚，谈到一直留意新一代时装设计师不断创新，很多香港设计师在欧洲发展成功。对于蔡一杰在草蜢演唱会公布患脑癌生死过程，周汶锜看到杰仔在台上又唱又跳好有正能量，为他回复状态开心。

周汶锜提高10岁儿子文化水平

早前复活节假期陪儿子旅行，周汶锜笑指儿子虽已10岁但她还未甩难，因升中跳入另一境界，笑言要陪儿子看中文书和历史书，也提高了个人文化水平，但儿子是英文较好，因此不时逼儿子多讲广东话。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
6小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
7小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
23小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
6小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
7小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
01:01
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
9小时前
阿Sa蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨群星齐贺新婚 好友阿娇催生B 霍汶希关智斌揭秘密婚礼感人时刻
阿Sa蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨群星齐贺新婚 好友阿娇催生B 霍汶希关智斌揭秘密婚礼感人时刻
影视圈
5小时前
港铁债又只益大户｜曾智华
港铁债又只益大户｜曾智华
投资理财
13小时前