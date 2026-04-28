邱傲然Tiger靓声俘虏许轶获赞好听 恭喜AK江𤒹生新片票房破800万：好叻又型 设计周边饰品开骚留念

MIRROR成员邱傲然(Tiger)和COLLAR成员许轶(Day)一齐出席时装骚，Tiger谈及准备闭关排练演唱会part2，透露个人服饰品牌会为上次开骚设计结他带，今次亦想设计演唱会周边配饰让粉丝留念。

邱傲然开心贺AK

对于江𤒹生(AK)主演新片《我们不是什么》票房已破800万，在意大利出席电影节也大获好评，Tiger表示有恭喜AK，赞他好叻又有型。

许轶今年将推个人单曲

Day表示未曾同Tiger这样见面交流，大赞Tiger个人单曲好听，自己亦准备今年出个人单曲。提到队长阿Gao（沈贞巧）仍未出歌，会否心急？Day指对方有开拍片频道等她出多些片再把握机会。

许轶避谈前队友So Ching

对于舞蹈员李启言(阿Mo)的爸爸李盛林牧师猝逝，Tiger坦言好突然和不开心，亦担心阿Mo的心情，一定要先处理情绪不能太多负能量。Day被问到有否联络一直支持阿Mo的前队友So Ching，她称要问公司，给大家留空间。

