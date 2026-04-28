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吴家忻与权志龙GD合照圆追星梦：脑袋空白 迎夏日穿比坚尼晒太阳想试半裸上身 自爆追求者排到土瓜湾

影视圈
更新时间：20:15 2026-04-28 HKT
发布时间：20:15 2026-04-28 HKT

吴家忻（Kayan9896）、王丹妮、卢慧敏、赵慧珊及林宣妤今日出席品牌活动。夏天来临，吴家忻还未晒得健康肤色，由于会穿比坚尼到沙滩晒太阳，笑言：「如果被人影相即刻会阻止对方，不准拍照。」而且她也收藏了隐蔽沙滩地图，感觉在隐蔽沙滩晒太阳较安全，问她会否半裸上身晒太阳？她自言未试过，但也有这胆量去尝试，至于何时作出这个大解放？她笑言在家中经常大解放。

吴家忻拒谈恋情怕被写死

问到现时有没有追求者？她说：「不说给你知！」又指有很多人追，笑言排队排到土瓜湾。追问是否玩地下情？她承认的确会有很大压力，（惊见光死？）惊你们写，写到死，（即是有拍拖中？）不是。」

吴家忻曾想私藏GD合照终分享

此外，早前她到韩国时与G-DRAGON（GD)合照，家忻开心表示，当天是到韩国看朋友的展览，晚上吃饭时在朋友介绍下，有机会与GD合照：「合照时我有自我介绍，也对他说，他的演唱会很好看，还有很多东西想讲，但当时脑袋一片空白，因为我是他的粉丝，（将合照在家中贴墙上慢慢欣赏？）我曾想过私藏欣赏，最终还是分享，接受大家的祝福，因为这是我追星的一个里程碑。」她透露，过往她曾追偶像2NE1及BEAST.

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