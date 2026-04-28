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朴宝英来港首出席品牌活动 广东话打招呼冧爆粉丝 新剧《赌金》明日上线 出道20年第一次「黑化」转型

影视圈
更新时间：19:19 2026-04-28 HKT
发布时间：19:19 2026-04-28 HKT

韩国女星朴宝英来港偕MIRROR成员吕爵安（Edan）、柳应廷（Jer）现身尖沙咀出席时尚品牌活动，她现身即以广东话跟大家打招呼说：「大家好，我系朴宝英。」过往她来港大多数是出席电影相关的活动，这是她首次出席品牌活动，她表示看到有这么多人到场支持感到很开心。

《赌金》颠覆大众对她的印象

她的新剧《赌金》明日正式上线，饰演的角色「金熙珠」是她出道20年来首度「黑化」，颠覆大众对她的印象，对于这次转型，她表示，之前演的大多是开朗的角色，但也想试多些不同类型作品，自己亦很期待，希望大家多关注明天上线的这部剧。

朴宝英与好友李光洙剧中对立

同剧还有多年好友李光洙参与演出，虽然私下交情深厚，但剧中却成为彼此试探、各怀心思的对立角色？她表示，彼此是好友，即使有这种强烈反差，大家都是在很舒服的状态拍摄，希望大家也会感到非常有趣。
 

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