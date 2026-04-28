吕爵安自揭早已有心理预备演《悠长假期》木村角色惹两极评语 「麻雀脚」柳应廷两度跟蔡卓妍打牌 爆闪婚消息零风声

吕爵安(Edan)和柳应廷(Jer)今日出席品牌活动，席间二人首次遇上同场的韩星朴宝英，Jer大赞她真人非常靓女，过往也有看她所拍的剧集。Edan也曾拍过韩剧，他可有请教朴宝英？他说：「我不敢当，只跟她以英文打招呼。」

吕爵安完全理解大家反应

早前公布了Edan参演剧集《悠长假期》将饰演木村拓哉的角色，即时掀起全城热议，引来网民有赞有弹两极化的评语？Edan大方表示，绝对有留意，亦早有这预备：「收到这消息时，我与大家一样那么大的反应，完全明白大家，我巳预备了大家有这种反应也是正常，因为此剧集是人们心目中的神剧又或是大家心目中很多回忆、意义和成长，还有原本那个是木村拓哉，要我演木村拓哉！所以完全理解大家的反应。」另方面他又觉得很有趣，他收到消息接拍剧时，自己即时上网收看原剧，当时该剧集收看排名第四位，但发觉现在已升上第二位：「好作品因这件事令大家去看原版，这是好事。」

吕爵安化压力为动力

问到开拍前已经多舆论，拍摄时会添上压力？Edan表明，已经完全做好了心理准备，暂时未有不开心及压力，因他完全明白大家的反应，现在大环境欠佳，作为一个演员要遇上好剧本，有拍摄机会及有好剧本机会也很难，作为演员只管做好角色，自己的责任就是尽力做，反而变成一个动力。

吕爵安柳应廷恭喜阿Sa结婚

另外，Edan与Jer是蔡卓妍（阿Sa）的麻雀脚，对于阿Sa在社交平台公布婚讯，二人也是刚刚从新闻上得知消息，表示非常惊喜，异口同声恭喜阿Sa，向她送上祝福。Jer笑指，事前完全收不到消息，与阿Sa打个两次麻雀，对上一次已经是一年前的事，Edan则称，只在麻雀聚会见过阿Sa，但未有机会正式同枱打麻雀。

柳应廷未闻姜涛参加内地综艺《国粤无双》

至于有传队友姜涛成为MIRROR第一人，参加内地综艺《国粤无双》，Jer表示未听过这件事，问他们想不想参与内地节目？Edan却指自己不认识、不了解，只管集中做好自己手上表演和歌唱工作。

吕爵安柳应廷盼给予阿Mo空间

对于因MIRROR演唱会红馆意外事件严重受伤的舞蹈员李启言(阿Mo)，陪伴复康的Mo爸李盛林牧师日前病逝，Edan和Jer从新闻得悉消息，感到非常错愕，希望向李家致以慰问，问到MIRROR可会透过公司向阿Mo送上关心？Edan表示：「暂时没有做任何行动，始终是一件好大的事、好伤心的事。」Jer也说：「我觉得应该给予阿Mo空间和时间会比较好。」

