关楚耀北京撞正两大偶像 与网球传奇阿加斯同台食饭 孖匹克球一哥Ben Johns行古庙

关楚耀（Kelvin）一向是匹克球（Pickle Ball）狂热分子，早前到北京参加比赛，顺道跟当地球手交流，竟有幸跟男子网球传奇阿加斯同台食饭，还跟匹克球世界一哥Ben Johns去行古庙，难怪Kelvin自认如小粉丝般感觉好梦幻。

Kelvin跟匹克球界世界一哥Ben行古庙

Kelvin除了在香港投资开设匹克球场外，还积极参加比赛，今次有机会去到北京一个奥运曾经举办过赛事的钻石球场同一班球星打波切磋球技，期间见到阿加斯（Andre Agassi），他兴奋表示︰「细个时睇网球比赛喺电视上见到嘅球星，竟然可以坐喺我侧边一齐食北京填鸭，我仲教佢点样食同斟茶俾佢，话畀佢知呢啲Chinese Tea，阿加斯好Nice，我话想同佢影相，佢立即话冇问题，我仲攞啲球拍俾佢签名。」此外，Kelvin更有机会跟匹克球界世界一哥Ben Johns及世界级球员Tyson Mcguffin一齐行古庙，还向他们介绍中国人一些特别习俗，又带他们去将一些祝福语挂上树，好像香港许愿树般，大家一齐玩吓影吓相十分开心。

Kelvin为东京赛事积极操练备战

此行Kelvin还可以跟世界各地匹克球高手落场打波切磋球技，最高兴是令他感觉匹克球越来越受欢迎，Kelvin说︰「其实Pickle Ball系男女老幼都适合玩嘅一项运动，无论只是想当做运动出吓汗，又或者是想做专业球手参加世界各地比赛都可以，嚟紧香港都有好多联赛啦，好似一个好大嘅赛事PPA亚洲职业匹克球巡回赛就喺10月举行，呢个赛事因为奖金高达一百万美金，所以吸引好多世界球手过嚟香港参加，真系好期待，而我嚟紧七月会先去日本东京参加比赛。」Kelvin迷上匹克球，全因为令他有返回青春的感觉，因为读书时会玩好多不同球类运动，如乒乓波、篮球、网球及足球等，更代表学校去参赛，所以现在参加匹克球比赛之心情，就犹如返去以前读书的感觉，为了应付东京赛事，近几个月他都会积极操练备战，希望能以最好状态去比赛，Kelvin说︰「先唔好理输赢，但成个过程系非常之有趣同有意思，所以我好认真去做准备。」

Kelvin已筹备新歌

至于演艺事业方面，Kelvin亦没有放弃，近日已筹备新歌，并计划于今年内推出，因为一直以来好多歌迷都追问他几时有新歌，他认为今年是适合时候，亦都好希望大家都会喜欢他的新歌，而演戏方面去年Kelvin拍摄了邵氏新剧《风华背后》，他亦希望能够在今年底前播出︰「套剧有好玩阵容以及好多好戏演员，今次拍剧认识咗蔡少芬，佢系一个非常有趣嘅人，就算拍完我哋私底下都会联络，所以都好期待呢套剧推出。」