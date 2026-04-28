Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨阿Sa与郑中基秘婚4年 拍电影挞着 开记招同时宣布已婚及离婚轰动一时

影视圈
更新时间：15:09 2026-04-28 HKT
发布时间：15:09 2026-04-28 HKT

蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）与健身教练Elvis林俊贤宣布婚讯，震惊整个娱乐圈，获得大量祝福。而阿Sa蔡卓妍早于10多年前与郑中基秘婚后离婚，当年轰动一时，至今仍令人记忆犹新。

阿Sa蔡卓妍与郑中基因戏生情

阿Sa蔡卓妍与郑中基的缘分，始于2004年合作拍摄电影《追击8月15》。当年早已传出阿Sa蔡卓妍与郑中基戏假情真，在戏中擦出爱火，继而展开地下情。不过二人传绯闻多时，一直对外否认关系。

据闻郑中基当时为阿Sa蔡卓妍在手臂内侧纹上其英文名字「Charlene」，作为爱的印记，因此有一段时间郑中基经常穿著长袖衫示人，刻意遮掩「爱的纹身」秘密。当年又有传阿Sa蔡卓妍为躲避被传媒偷拍，曾藏在车尾偷偷去跟郑中基约会。

相关阅读：蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教

阿Sa蔡卓妍郑中基洛杉矶注册

直到2010年郑中基与阿Sa蔡卓妍傀出秘婚消息，二人却在司开联合记者会，自揭早在2006年在美国洛杉矶秘密注册结婚，记者会上更投下震撼弹，宣布正在办理离婚手续，结束约四年婚姻。蔡卓妍在记者会上更声泪俱下，表示二人因了解而分开，离婚后仍是朋友。

对外称有关离婚原因，归结于双方性格不合。但亦有传闻指，离婚原因是郑中基尚未定性，婚后仍与其他异性过从甚密。阿Sa蔡卓妍于2022年亮相内地综艺节目《迟到的恋人》，罕有大谈感情事，自爆曾亲眼目睹某任男朋友出轨。

阿娇钟欣潼曾陪阿Sa蔡卓妍捉奸

阿Sa蔡卓妍在节目中表示：「就我刚刚入行时候，那时候有一个男朋友，就阿娇（钟欣潼）也认识的。然后有一天，我就打电话给我那个男朋友，打了很久都没接，结果晚上的时候就阿娇看到我，就感觉她想说不说的状态，结果她也跟我说了，就说那个男生现在跟另外一个女生在约会，然后我说：『吓，真的吗？』然后她说带我去，然后门一打开，我就看到那时候的男朋友跟一个女生在一起了。」不少网民揣测男方身分疑为郑中基。

相关阅读：阿Sa蔡卓妍结婚丨群星同贺阿Sa与林俊贤 好友阿娇催生B 霍汶希关智斌揭秘密婚礼感人时刻

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
影视圈
5小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
18小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
21小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
影视圈
3小时前
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
「金牌司仪」何守信饭敍半个影视圈猛人撑场 曾齐创《欢乐今宵》经典 状态大勇酝酿回归？
影视圈
40分钟前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
9小时前
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前