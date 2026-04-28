Taylor Swift申请注册声音商标 针对AI深伪技术威胁

现今世界人工智能（AI）非常普遍，美国流行乐天后Taylor Swift向美国智能财产主管机关申请，把自己的声音注册为商标，影帝马修麦康纳希（Matthew McConaughey）也曾采取类似措施。

Taylor Swift要攞返主动权

Taylor被指已向美国专利商标局（USPTO）提出商标申请，法律界人士认为此举是针对AI深伪技术（Deepfake）威胁的积极回应。Taylor旗下公司TAS Rights Management于今年4月24日向美国专利及商标局提交3份申请，其中两份涵盖她说出「Hey, it’s Taylor Swift」及「Hey, it’s Taylor」的录音；第3份则保护她在破纪录的《Eras Tour巡回演唱会》期间，穿着的多色紧身衣配银色配饰及靴子、手持粉红色结他的特定造型图像。知识产权律师Josh Gerben指出，上述申请将赋予Taylor额外法律依据，以对抗未经授权、利用其声音及形象制作的AI生成内容。他解释一旦申请获批，任何AI生成的仿冒声音均可被视为商标侵权，令Taylor在法律诉讼上处于更有利位置。

Taylor Swift曾经中伏

事实上，Taylor并非首次遭受AI技术侵害。2024年1月，多张以AI制作的她的露骨色情深伪图片在社交媒体4chan及X（前称Twitter）上广泛流传，其中一则帖文在被删除前已累积逾4,700万次浏览。事件引发社会强烈谴责，亦促使美国国会加快立法步伐。

众议员提出《防AI诈骗法例》

美国众议员Joe Morelle及Maria Salazar其后提出《防AI诈骗法例》（No AI FRAUD Act），旨在将未经当事人同意、散布以AI窜改的色情图像列为联邦罪行，让受害者可在民事法庭追究制作及散布者的责任。 与版权法或各州「形象权」法规相比，联邦商标保护的效力适用于全国，且可在联邦法院提出诉讼，是遏止侵权行为的更强力武器。Taylor亦非首位采取此策略的名人，影帝马修麦康纳希已于2025年12月成功为其著名口头禅申请商标。

「黑寡妇」防AI深度伪造

目前真正透过司法途径主张权益的演艺界人士仍不多，最知名案例之一是女星史嘉莉祖安逊（Scarlett Johansson），她于2023年控告AI应用程式Lisa AI，指其未经授权打造与她相似的AI虚拟分身，并用于广告宣传。