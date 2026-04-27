古天乐宣萱首度合唱拍MV 自爆带出惊喜终于圆梦 林峰客串登场：充满浪漫感觉

城中最甜蜜CP古天乐及宣萱首度合体，联乘香港麦当劳推出二人首支合唱作品《无时空之恋》，二人于MV分别化身骁勇善战的「将军」与温婉动人的「玉子」，以动人浪漫故事为主轴，打造一段跨越时空的爱情篇章，更一圆粉丝多年「最期待的画面」，于MV结局中甜蜜相拥锡锡。二人更于昨晚一同与粉丝齐齐Live住睇《无时空之恋》MV首播，并即场与网民互动倾计，分享拍摄意念及趣事，令众多网民纷纷留言高呼「OMG好Sweet呀」、「心心眼」！

古天乐宣萱梦中重遇

在《无时空之恋》MV中，二人身处现代世界，却不时在梦中相遇，并多次梦见象征订情信物的「绶带结」，冥冥之中暗示两人深厚的情感连系。机缘巧合下，古天乐于一次偶然中与宣萱重遇，当时宣萱正与由林峰饰演的好友外出相聚，三人意外相遇，令将军与玉子在现代时空中再次重逢。随着一次又一次命中注定的相遇，两人终于走在一起，更甜蜜相拥锡锡，上演粉丝多年「最期待的画面」。

古天乐宣萱圆合唱梦

「将军」古天乐 表示：「我同宣萱合作拍剧、拍电影咁多年，从来都未试过一齐合唱，所以今次真系好想带惊喜畀大家，同时亦系一个好好嘅机会，畀我哋一圆合唱梦。之前拍摄期间，仲畀大家影到我哋喺沙滩十指紧扣嘅画面，但一直都唔讲得我哋有咩计划，而家终于可以同大家分享，我同宣萱就系分别饰演麦当劳嘅『将军』同『玉子』！」

宣萱相隔30年再唱主题曲

「玉子」宣萱亦指：「今次我真系好开心可以同古生同阿峰合作拍摄广告，仲可以同古生推出我哋第一首合唱作品！我上一次正式唱歌，已经差唔多系30年前唱电视剧主题曲，所以呢首《无时空之恋》对我嚟讲真系一个好难得、好有纪念价值嘅作品。仲要今次制作超专业，我哋净系拍MV都拍咗3日3夜，希望大家都中意我哋呢个将军同玉子嘅演绎。」

林峰客串演出默契十足

而于MV中客串登场的林峰表示：「今次可以喺MV入面客串演出，同古生同宣萱一齐合作，大家都好有默契，所以成个拍摄过程都非常开心。无论系MV故事定歌曲本身，都充满浪漫感觉，所以希望大家听《无时空之恋》嘅时候，都可以感受到𠮶份跨越时空嘅情感。」