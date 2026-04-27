古天乐与宣萱「世纪之吻」冇研究好唔好咀 全靠导演冇嗌cut 拒评CP粉过激行为 旅行选私隐度高酒店以父母安全为先

古天乐到中环出席代言活动分享去旅行想法，他表示会挑选私隐度较高的酒店，以便好好休息。古仔受访称近年很少机会安排旅行，会藉外地工作时顺道观光，加上父母年纪也大，会担心他们的安全，因此远的地方不敢去、时间长也要考虑，但考虑多了妈咪也有投诉，称是时候去旅行。问到选私隐度高的酒店，是为了避见影迷？古仔称人少一点可以方便父母出入，是考虑安全为主：「会偷拍我？偷拍都没有用，会见到我坐著不动，又整日都不讲话。」

古天乐自嘲坐著录音

古仔近日与宜萱合作，合唱广告歌《无时空之恋》成热话，二人在MV的接吻镜头更被影迷形容是「世纪之吻」，谈到这次合作将宣萱带入乐坛，他称宣萱一直都在乐坛，只是比较少出没，有出过一首歌，问把握机会力捧她？他说不用力捧，因她早已是歌手，又指大家认识好长时间，原来大家未试过合唱。问喜欢斗嘴的二人录音顺利吗？古仔指是分开录音，宣萱先完成录音，后来他到录音室时，见到现场有布幕围住，原来是宣萱加装保持专注，所以他也沿用，「监制后来才发现我是坐著录音，可能我去卡拉OK比较多，习惯了坐著唱歌。」

古天乐爆宣萱录音加布幕

至于二人咀嘴场面被形容「世纪之吻」，引起网民轰动，古仔称《刑事侦缉档案IV》以及电影《夜叉》时也锡过，又指MV拍了4日，导演突然提出加戏，二人答应拍摄咀嘴戏，问宣萱好锡吗？古仔「吓」了一声，反问何谓好锡？「我不知道，没研究太多，当时没留意拍了多久，反正导演没有嗌cut，可能他见到我们拍也太投入，忘了嗌cut，就继续拍下去，大概十多秒吧。」「古宣CP」引起网上轰动，不过近日其「CP粉」也因他与其他女星互动而不满，除了因金像奖上古仔扶郭羡妮而令她遭「CP粉」攻击，网上更有私生子及太太等传言，导致有圈外女网民被「起底」及攻击，问到古仔可有留意？会否觉得粉丝行为过激？他称：「工作以外的事，一律不回应。」至于可会继续推新歌？他称：「出歌？够喇，专心做电影，接下来有很多电影工作。（拍《九龙城寨之终章？）他们已在拍摄，我未入组，但都准备好拍打戏。」

