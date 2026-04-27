「OST天王」10cm自弹自唱《用背脊唱情歌》 冧爆与乐迷握手 WOODZ首来港开骚晒麒麟臂

韩剧「OST天王」10cm及选秀节目出身的WOODZ昨晚分别在麦花臣场馆及亚博举行开骚，并不约而同选唱了Gareth. T（汤令山）的广东歌《用背脊唱情歌》。10cm相隔2年再来港举行演唱会，他大晒广东话「加油」、「多谢」等，并唱出成名作《Americano》、《Stalker》、《Graduation》等歌曲，又献唱《泪之女王》、《背著善宰跑》爆红OST《Tell Me It’s Not a Dream》及《Spring Snow》，唱到《What The Spring??》时，更全场大合唱。Encore部分，他更唱出《用背脊唱情歌》，台下观众要求他再唱一次，他直言「再唱惊出事」。完场与fans的「Hi-Bye」环节，他主动与乐迷握手，冧爆一众fans。

WOODZ首来港开骚晒广东话

此外，WOODZ则首次来港开骚，他唱出大热作品《Drowning》、《ABYSS》等，令乐迷High爆，他大晒广东话「多谢」、「世一」、「大癫」、「唔该」、「大家玩得开心嘛？」等等，他亦识做半脱下外套，大骚麒麟臂。他再分享11岁时来港留下很美好的回忆，但最后哭着走，因舍不得当时的导游，他指钟意食叉烧包。刚巧，WOODZ选唱的广东歌亦是《用背脊唱情歌》！