Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「OST天王」10cm自弹自唱《用背脊唱情歌》 冧爆与乐迷握手 WOODZ首来港开骚晒麒麟臂

影视圈
更新时间：19:45 2026-04-27 HKT
发布时间：19:45 2026-04-27 HKT

韩剧「OST天王」10cm及选秀节目出身的WOODZ昨晚分别在麦花臣场馆及亚博举行开骚，并不约而同选唱了Gareth. T（汤令山）的广东歌《用背脊唱情歌》。10cm相隔2年再来港举行演唱会，他大晒广东话「加油」、「多谢」等，并唱出成名作《Americano》、《Stalker》、《Graduation》等歌曲，又献唱《泪之女王》、《背著善宰跑》爆红OST《Tell Me It’s Not a Dream》及《Spring Snow》，唱到《What The Spring??》时，更全场大合唱。Encore部分，他更唱出《用背脊唱情歌》，台下观众要求他再唱一次，他直言「再唱惊出事」。完场与fans的「Hi-Bye」环节，他主动与乐迷握手，冧爆一众fans。

WOODZ首来港开骚晒广东话

此外，WOODZ则首次来港开骚，他唱出大热作品《Drowning》、《ABYSS》等，令乐迷High爆，他大晒广东话「多谢」、「世一」、「大癫」、「唔该」、「大家玩得开心嘛？」等等，他亦识做半脱下外套，大骚麒麟臂。他再分享11岁时来港留下很美好的回忆，但最后哭着走，因舍不得当时的导游，他指钟意食叉烧包。刚巧，WOODZ选唱的广东歌亦是《用背脊唱情歌》！

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
6小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
6小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
14小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
5小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
12小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
5小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
8小时前
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
外劳保安「进驻」九龙湾丽晶花园 法团称广东话对答如流、年轻反应好 吁「放下偏见」先观察表现
社会
6小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
8小时前
沈集成赛后即拿「浪漫勇士」心爱的红萝卜入马房喂牠。（图片来源：hkjcracingsports IG）
沈集成奖励「浪漫勇士」
马圈快讯
8小时前