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Prince逝世10周年爆生前家暴丑闻 Jill Jones指控曾被掌掴及拳打 纪录片搁置怕造成「跨代伤害」

影视圈
更新时间：19:15 2026-04-27 HKT
发布时间：19:15 2026-04-27 HKT

已故乐坛传奇歌手Prince逝世10周年之际，一段陈年丑闻再度浮出水面，令其身后名誉蒙上阴影。曾是Prince于80年代的和音、并参与Prince经典专辑《1999》录音的歌手旧爱Jill Jones日前公开指控Prince于1984年在一间酒店内看到男方跟其他女子亲吻而感到伤心，Prince即掌掴她，并多次拳打她面部，事后更有Prince身边的人士向她施压，要求她保持缄默，以免影响各方丰厚的演艺利益。 

Jill Jones指控未有相关证据

事件之所以再度引发广泛关注，源于Netflix一部遭搁置的纪录片。该纪录片由奥斯卡金像奖得主Ezra Edelman执导，内容涵盖上述家暴指控。然而，Netflix在与Prince遗产管理方达成协议后，突悄然将计划搁置。遗产方面声称，该纪录片将对Prince的形象造成「跨代伤害」。 外界对此强烈质疑，批评有关方面以金钱利益凌驾于公众知情权之上。事件亦存在不少疑点，Jill Jones的指控迄今未有任何警方报告、医疗纪录或同期文件佐证，令外界对相关法律标准及指控的可信程度提出严正质疑。亦有舆论指出，指控恰好在Prince逝世10周年之际重新发酵，时机耐人寻味。Prince于2016年4月21日因服食过量止痛药离世，终年57岁。随着纪录片风波持续发酵，外界对其遗产管理方的批评声音亦与日俱增。

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