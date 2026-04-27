周嘉洛被指控「烟不离手」 坦承曾为「型」模仿一位国际巨星 现已戒烟网民力撑尊重私隐

30岁的周嘉洛，凭TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中「金城安」一角成功入屋，近日热播的剧集《正义女神》及资讯饮食节目《试真D》，整晚都会见到周嘉洛的影踪。备受力捧的周嘉洛，人红是非多，近日有网民在Threads爆料，指其为「烟铲」，引发热议。

网民爆料指周嘉洛曾烟不离手

事件源于一名自称曾在TVB工作的网民在Threads上发文，直指周嘉洛有吸烟习惯。该名网民写道：「以前做过一日同事，佢（周嘉洛）系烟不离手𠮶种，估计一日应该一包」，并表示「食烟唔系咩问题，重点系佢喺座山上面，你谂吓食完支烟会掉去边？」。该网民同时也称赞周嘉洛为人有礼、演戏有天份，往往「一take就收货」，并补充指事件发生在大约四年半前的事。

相关阅读：周嘉洛一晚三节目变霸屏男神 《试真D》超强胸肌加麒麟臂令观众分心 网民：净系睇佢都饱

周嘉洛获网民平反为人专业有礼

此番言论一出，立即在网上引起广泛讨论。有网民表示惊讶，也有人认为艺人吸烟并非奇事，网民表示：「讲真艺人食烟有几出奇？见唔少啦」。亦有粉丝表示难以置信，更有人留言称赞周嘉洛，即使吸烟皮肤依然很好，「食咁多烟但皮肤都仲咁好，真系好难得」。另一位网民为周嘉洛平反，表示从未见过他吸烟，反而对其专业及有礼的态度印象深刻：「未见过佢食烟，净系见到疫情食饭𠮶时佢同三姨一齐清洁消毒餐具，等埋剧组啲长辈演员食饭」，并大赞他是「最有礼貌嘅artist」。

周嘉洛坦诚回应曾为「型」尝试吸烟

周嘉洛面对突如其来的吸烟指控，他大方承认入行初期确实曾短暂吸烟，但强调自己早已戒掉，更谈不上是「烟铲」。周嘉洛表示吸烟对于艺人来说，是私人生活的风格问题。他解释有试过食烟，但系已经系一个过去嘅阶段。当时出于好奇心，想模仿电影中梁朝伟那种帅气的形象而尝试。他明确否认「烟铲」指控：「绝对唔系烟铲，如果系烟铲嘅话就会好有烟瘾，但系我冇。」他认为人生就是不断体验和成长的过程，庆幸自己已走过那个阶段，其诚恳的态度获得不少网民赞赏。

相关阅读：正义女神丨周嘉洛演法官甩「金成安」喜感 香港内地网民赞：难得演聪明人 爆红变大湾区男神

周嘉洛饼印胞妹疑似曝光？