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寒战1994丨刘俊谦自爆初见吴彦祖想「咀埋去」 二人相约「独食」饭局谢绝太太参与 吴彦祖对未来女婿只有一个要求

影视圈
更新时间：17:45 2026-04-27 HKT
发布时间：17:45 2026-04-27 HKT

吴彦祖与刘俊谦今日到戏曲中心出席主演之电影《寒战1994》全球记者会。二人表示正密锣紧鼓为电影宣传，昨日于深圳记招上，周润发、梁家辉及郭富城三大影帝也表现兴奋十分玩得，吴彦袓表示，真的估不到他们这个年纪还可以那样玩得。

吴彦祖离港再聚苦练广东话

由于吴彦祖年多前完成此电影后便离港，到现在宣传才能再见到一班好拍档感到很开心，他又表示，因戏中广东话对白多又复杂，所以拍摄前花了2、3个月去练习。

刘俊谦赞吴彦祖亲和力强

刘俊谦表示，跟吴彦祖有一见如故又有共同话题，因此很快便培养出默契。提到对方于访问中大赞，首次见面已觉得他靓仔又好演技，刘俊谦笑指，首次见吴彦祖已想「咀埋去」！他说：「吴彦祖令人很舒服，好容易相处，拍摄时更送了一份礼物给我，是一部很靓的耳机，是他有份设计，我返屋企会咀部耳机来表达我对他的思念！」问到如何回礼？他表示，吴彦祖今次留港期间会陪伴对方并约吃饭，又透露太太蔡思韵跟自己一样迷恋吴彦祖，问到太太是否也想咀吴彦祖？他说：「她是远距离欣赏。（见面会带太太吗？）太太在外地工作，我自己独食先！」吴彦祖则感到，刘俊谦本身就是一份大礼，更搞笑指，约会只限他们二人，谢绝太太参与，又表示二人会交流设计、电影及生活上的一些事情。

吴彦祖自认「一点虎爸」

吴彦祖表示，现在女儿很享受他不在家的时刻，因为在家中他较为严肃，问他在家中是否做丑人角色？他即否认自己是丑人，只是严肃，因为女儿成长期，较他自己成长时已经相差很远，问他是否虎爸？吴彦祖坦言承认：「我是一点点虎爸，在功课读书上比较严肃，所以女儿现在不跟我玩，也不会揽我，只会揽妈妈，真的很伤心，最伤心是在她8至9岁时，她说不叫我做Daddy，只叫Dad，（当时发生了什么事？）没有，只是她觉得自己成长，不会再用Daddy、Mammy，改用Dad、Ma，但我很钟意她叫我Daddy，当时我留了一滴眼泪！」

吴彦祖理想女婿像刘俊谦

他表示，还未想到女儿拍拖会怎样，就算女儿拍拖也不会心痛，只是惊她认识了一个怎样的人，问他是否要预先过目？他感到现在做爸爸不可以像以前那般直白表达出来，就像这套戏中的对白，「有些事讲得不做得，有些事做得不讲得！」他说：「如果女儿有男朋友，有些事讲得不做得，会跟她的妈妈讲，我可能想杀死这个人！（你有何要求？）只有一个要求，不想她被人欺骗感情。」不过，他直指，女儿还未对男生有兴趣，可能过两三年才担心，若然女儿找到一个像刘俊谦这样的人便没问题，他说：「我也想有一个这样的儿子。（他很想吻你？）儿子锡爸爸是很正常的！」

刘俊谦吴彦祖难忘警总拯救戏 

至于戏中最难忘一幕？刘俊谦表示，最难忘在警察总部吴彦祖拯救他的戏份，因为戏中的角色「蔡元祺」现真身，当中反映到吴彦祖演绎的蔡元祺转折戏份很深刻，以为他是好人，原来他不是！吴彦祖也大有同感，觉得这场戏十分深刻，因为是蔡元祺对李文彬转变的态度。

刘俊谦向吴彦祖学习放松演戏

刘俊谦表示，这次合作后觉得要向吴彦祖学习放松去演戏，感觉就像运动员一样，越紧张越表现得不好，吴彦祖真的十分放松，那种松容是很好看的。而吴彦祖透露，因为事前从未与刘俊谦合作过，所以事前特别看他演出的电影《九龙城寨之围城》及《幻爱》等电影，并大赞他说：「这个人得！他不是演戏，他投入了状态，你不是看他演戏，而是看他的角色及很有能量，他那么年青已知道这件事已经很好，也觉得他是一个非常特色的演员。」
 

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