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Tiger无惧落雨宠粉与歌迷逐一击掌 Aska压轴骚肌跳落台掀高潮 声梦声秀辣舞开骚

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-27 HKT
发布时间：17:15 2026-04-27 HKT

「THE PAPARAZZI CANTOPOP PARTY」邀得MIRROR成员Tiger（邱傲然）、Teller（王伟俊）、《声梦传奇》、《声秀》系列的一众新生代歌手，包括张驰豪（Aska）、颖乔（Ziva）、周智敏（Emily）及柯雨霏（Ophelia）齐齐开骚力撑广东歌。

邱傲然Tiger歌迷心疼高呼「落雨啊」

大会邀请DJ打碟为活动打开序幕，将经典广东歌串连，令歌迷如痴如醉，投入广东歌的世界 ！而 Tiger（邱傲然）打头阵为这晚活动表演，一口气唱出《脱兔》、《Live the way I want》、《Alright》，令现场气氛顿时升温 。即使现场下着细雨，歌迷亦照样为偶像呐喊助威：「你哋点啊？呢个舞台够晒近，我想行近啲落嚟舞台好唔好啊？」 ，虽然歌迷心疼Tiger要「淋雨」高呼：「落雨啊！」 ，不过Tiger都非常宠粉走近Fans，仲逐一同大家击掌：「多谢你哋落雨都嚟呢个Event，俾啲掌声自己！」 

王伟俊Teller赞维港景不敌「紫海」

其后Teller紧随其后登场，他为这晚表演重新编曲，仲不时表演拿手beatbox，仲把握机会大冧Fans：「今日啲歌全部都系Special version，因为你哋全部都系special嘅每一位！呢度（维港景）真系好靓，但都唔够一个『紫海』（Fans灯牌）靓，love you all！」 

声秀女将劲歌热舞 

《声秀》代表Emily、颖乔及柯雨霏劲歌热舞出场，Fans欢呼声不绝。周智敏短裙上阵，不时跳出火辣舞步令全场气氛升温，翻唱容祖儿金曲《隆重登场》！而颖乔都非常性感，性感高叉露腰装束非常养眼，型格戴太阳眼镜跳舞：「大家so far睇得开唔开心？我今日又系跳《Taxi》，我跳到好热啊，见到你哋着晒雨褛都嚟支持我哋，真系好多谢你哋，大家要保暖唔好冻亲，近排好多人病，你哋一定要保暖！」 

柯雨霏Ophelia小背心上阵

而Ophelia则小背心上阵，非常青春可人，她非常心疼Fans淋雨支持自己，所以非常识做走近Fans收花！Aska压轴出场，大骚手臂肌肉尽显大只线条：「嚟到先知道原来四面台，所以冇排过都系执生！多谢大家今日咁嘅天气都嚟听我哋唱歌，希望大家玩得开心！你哋饮咗几多杯啊？希望大家包容呢个有须嘅造型，因为我依家拍紧剧《警是个大佬》，唔知今年出定系出年播呢？希望尽快出街俾大家睇！」最后Aska跳了落台同大家握手，仲好识搞气氛叫全场拍手和唱：「唔使担遮咩？唔使攞电话！」为这晚的节目画上完美的句号 。

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