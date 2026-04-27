波波黄婧灵冬菇亭叹巨型拉丝猪扒劲满足 大赞黑椒牛舌无得顶

由一班靓仔靓女主持的饮食节目《美食新闻报道》，本周一、二、四、五晚8点TVB Plus（82台）播映。今晚米芝莲星级大厨陈佑良带黄婧灵（波波）到石峡尾南山邨揾食，当大家都以为该处只有平民消夜之时，其实日间的南山邨同样精彩，提供不同种类美食，连大厨都忍不住帮衬。陈师傅今次推介的餐厅，位于南山邨大牌坊左手边的冬菇亭，出品的食物不单是街坊至爱，更吸引不少人慕名而来。陈师傅表示这间排档餐厅的生炸鸡髀，堪称天花板级数，最高纪录试过日卖200只，他说︰「好食嘅炸髀要做到外脆，而内有肉汁滴出嚟。呢间餐厅宁愿要啲客等，都要每一只都系即叫即生炸，唔会做定。」而炸鸡髀配樽仔奶茶的组合更加完美，波波一啖奶茶、一啖鸡髀，大赞无介绍错。

波波赞流心芝士吉列猪扒劲拉丝

陈师傅同时推介同场的流心芝士吉列猪扒，切开松脆的表面后，内里溢出一条条芝士拉丝，店主透露用了两款芝士来增加口感。最吸引波波的是黑椒香煎厚切牛舌，她大赞做到外面有咬口而内里软熟。陈师傅表示这款食物的秘密在于店主自制的酱汁，是整道菜的灵魂。

廖慧仪又一村品尝失传手工菜

此外，蔡景行（行仔）同廖慧仪（Jessica）来到又一邨，品尝几款几近失传的广东手工菜。Jessica话这间菜馆的大厨曾任职米芝莲餐厅，所以出品有保证，而菜馆还有另一卖点，她说︰「其他茶楼你唔会见到嘅咖啡，呢度有得饮。中式嘅装修配西式杯，而饮嘅咖啡系用8个钟滴漏出嚟。」二人「上电」后便开动试菜，先上桌的是古祖味十足的古井当归烧鹅，Jessica指这味菜为即叫即烧，舔的汁加入了当归等中药材，降低油腻感。接下来是几近失传的金钱鸡，食材为鸡肝搭上冰肉及瘦肉，三层口感余韵悠长。最后一尾荔茸香酥鸭工序繁多，厨师先为鸭起骨，加上人手搓成的芋泥后酥炸，吃时沾上专配的鲜菇汁，令这道菜更臻完美。

