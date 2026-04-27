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草蜢演唱会丨蔡一杰自揭7cm脑瘤手术后发现扩散 用意志力克服一直接受治疗

影视圈
更新时间：07:00 2026-04-27 HKT
发布时间：07:00 2026-04-27 HKT

草蜢7场红馆《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱会》昨晚（26日）开锣，蔡一杰（杰仔）演唱完一曲《失乐园》后，首度向全场观众剖白与脑癌搏斗的生死过程，蔡一杰忆述生病前有一天去做义工，当时觉得不适有点头晕，晚上回到家致电给医生朋友，对方建议马上到医院检查，蔡一杰到医院检查等待个多小时后出报告，医生很慌张地走到他面前，蔡一杰见到医生的模样心知不妙：「医生说『蔡先生冷静点，你脑内有一个7cm的恶性肿瘤』。」

蔡一杰坚持画靓图画纸才离开世界

蔡一杰形容是人生很大的打击：「但我没有乱，一星期决定做手术，以为做完手术很好，翌日主诊医生来到病房相约我的家人一起，对我说『蔡先生你的癌症扩散了』，这是我第二个打击，我亦没有放弃继续医治，寻求很多方法。」虽然经历两度重撃，蔡一杰却未有放弃，更呼吁同路人，或遇到不开心不顺意的人：「来到人生走一回，人生匆匆很快过，我要分享既然来到，怎样也要玩得痛快，画靓这张图画纸才离开这世界。」这番话获全场鼓励掌声。蔡一杰之后表示有人曾说过及时行乐，但以前完全不知道怎样可以及时行乐，现在他懂了、明白了，更将首创作的歌曲《及时行乐》送给大家，蔡一杰唱到一半时难忍感触，眼湿湿地继续唱下去。

蔡一杰持续接受治疗

蔡一杰完场后受访，解释接受开脑手术需要时间康复，所以去年的演唱会暂时搁置：「我不知道来回地狱又折返人间，不知自己是否仍在世，（听到癌症扩散时是否很惊？）正常人有正常反应，（扩散程度？）现在情况是好的，我仍存在，放心！我用自己意志力及平常心克服，病好似感冒或发烧都要看医生，用一个正常态度面对。」蔡一杰表示一直接受治疗中，一路好好。

问到是否要做化疗？蔡一杰坦言很多东西都做了，但详情不便说，总之一直听医生讲要做很多检查，进展很好：「在我病时，体重从72公斤跌到63公斤，我很难操练及食多些做到现在这个状态，所以有背心着！算是没有白费努力，因为要向歌迷交代，我讲过一定要好好返回舞台与大家开派对，我今天兑现了承诺。」蔡一杰强调完骚也不觉得攰，因为接受的是高强度操练。至于医生是否批准？蔡一杰笑说：「我的医生也在场。」苏志威即为他澄清，医生是来捧场，不是来做准备。

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草蜢献唱《爱将》悼念恩师

蔡一智亦感激已故师傅梅艳芳，他感性道：「有人问为何不去新场馆（指启德），因为40年前有一个人带我们来到红馆开四面台演唱会，走了世界一个大圈仍不断坚持到今天，是想证明给当初带我们来这个人，说给她知道，她是眼光独到，大家应该知道是那个人。无错这是我们三个的师傅梅艳芳，我们三个很想将这个演唱会献给她，多谢阿梅（梅艳芳），我经常谂，如果她仍在这个世界，这个世界究竟会是怎样呢！」语毕，草蜢三子唱出一曲《爱将》，更异口同声表示很挂住梅艳芳。

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草蜢来世继续做兄弟

蔡一杰表示若梅艳芳见到草蜢演唱会，相信最开心的一定是她。蔡一智估不到三个「屋邨仔」用组合坚持了40年，要多谢身边这位同学苏志威及弟弟蔡一杰。苏志威说：「我们三个经常吵吵闹闹，但又没有分开，发觉我们三个合作就是一体，所以不可分开。」苏志威即时哽咽。蔡一杰亦称：「很多人说亲兄弟也会反目成仇，当然一个是我亲哥哥有血缘关系，另一个没有血缘关系朋友，但由出生到现在60年，大家一起挨过走到今时今日，不知上一世我们发生过甚么事，但今世我们仍在做自己喜欢做的事，未来的事！」蔡一杰哽咽讲不下去，现场掌声雷动鼓励下，蔡一杰续道：「未来的是怎样也好，我们三个那个走先，我们来世一定要继续做兄弟。」草蜢唱出一曲《心中的歌》期间，不时用手抹泪水，唱毕之后三人拥在一起，场面感人。

陈奕迅自爆暗恋刘小慧

头场草蜢邀请了陈奕迅（Eason）担任演出嘉宾，蔡一杰认识陈奕迅已久，但从来没有一起同台合唱过，这是第一次，所以很多谢他。陈奕迅对草蜢说：「平时乱讲说话但我有正经一面，衷心地感到很开心有机会与草蜢同台，我真的是你们的粉丝，如果不是这样出场便会带同唱片上台，自己是买唱片支持你们。」蔡一智问陈奕迅草蜢三个之中最憎那一个人？陈奕迅竟爆说：「不要说憎，只是不太高兴吧！」苏志威追问：「传闻你对我有偏见？」陈奕迅搞笑说：「三个之中比较，因为蔡一智是我的监制，杰仔一身肌肉，我就是不钟意『瘦猛猛』那个（苏志威），因为抢走了我的刘小慧。」陈奕迅更对苏志威说：「我不妥你一排，你感觉不到吗？我在电视台化妆间跟其他两个打招呼，完全没有望你，是避开的。」苏志威说：「我知道你睡房有她的海报！」最后草蜢送上匹克球拍给陈奕迅作为礼物，并跳唱《第五个现代化》及《一秒转机》。

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蔡一杰两度险仆倒台上

完场后草蜢受访，蔡一智感恩表示因为难得可以开40周年演唱会，对上一次是2022年时，当时因疫情有少少阻滞，不知开还是不开骚，之后原定是上年开40周年骚，但又遇上少少难关，蔡一杰要做手术，但好彩要多谢上天。状态大勇的蔡一杰被问到是否5年内癌症不再复发，便代表完全康复？蔡一杰有信心承大家贵言：「所以我刚于演唱会上讲，做人应该及时行乐，不要畏惧，正面面对。」蔡一杰知道有些朋友会抑郁又会惊，但不用害怕：「我希望讲出自己心路历程，同路人不要担心、乐观、开心些，快乐的因子便会生产好细胞，便可以打死癌细胞。」蔡一智觉得人生无常，所以最紧要每天过得丰盛。谈及蔡一杰两度险仆倒台上，他解释因台上的纸碎及皮鞋鞋底较滑关系，才会出现这情况。

苏志威爆陈奕迅睡房有刘小慧海报

谈到嘉宾陈奕迅自爆曾暗恋刘小慧，指遭苏志威夺爱，苏志威笑言：「太太都在演唱会控制台。」苏志威更直言一早知陈奕迅嬲自己，更爆出听闻陈奕迅睡房有苏志威老婆刘小慧的海报。对于在骚上鲜有落泪？ 苏志威声称是真情流露讲出心底话，草蜢只要有一个人不努力便不会这么靓，所以要多谢大家过去到这阶段时间，演唱会上已见证草蜢三位成员全部状态很好。

草蜢坚守40年没丢师父架

蔡一智最后强调演唱会除纪念40周年，还要要献给师傅梅艳芳：「没有她便没有草蜢，我们坚持了40年紧守岗位，她应该很放心，希望没有丢师傅架，草蜢暂时是香港最长寿的组合。」蔡一杰为自己是草蜢成员而感骄傲，蔡一智以「摆喜酒」来形容开骚的感觉，苏志威却爆料：「讲秘密大家知，草蜢开骚很少不闹交，这次大家很开心去彩排练歌、练舞。」蔡一杰透露演唱会有不少「盲盒」安排：「今晚便有草蜢式情歌，我们每晚不同嘉宾，因为草蜢40周年，我们的朋友都很有份量。」

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