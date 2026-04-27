Andrea & Sam以潮饰诠释都市结构美 建筑师夫妻档大胆跨界转型｜名人杂志

由建筑师转型到首饰设计师，这条路对于Kinks Lab的两位创办人Andrea与Sam而言绝不简单。二人从起初的磕磕绊绊，设计出数斤重、不符合人体工学的实心银耳饰，蜕变为用首饰表达香港独有的「悬浮」都市结构之美。二人既是工作伙伴，也是生活中的夫妻，经过多次因工作而起争执之后，他们逐渐摸索出舒适的相处节奏，携手跨越一道又一道难关。撰文｜多莉

从建筑师转型做珠宝设计师，二人亦会将建筑设计元素放进珠宝首饰设计之中。

由原本安稳的建筑师职位，到2021年转行开设自负盈亏的本土首饰品牌，对于Andrea和Sam而言这不是一个冲动的决定，而是为走出瓶颈位，重新走向初心，「其实我们做了很多年的建筑设计，去到一个瓶颈位，觉得每日工作都是重复又重复，很难再从中获得成功感，于是就开始思考会否有一个新的媒介可以表达到一开始读艺术的初心。」

二人由建筑和首饰设计兼顾，最终选择了专注于首饰设计「重新出发」，并将建筑灵感和概念融入作品中，Andrea分享道，「我们希望可以用珠宝去表达出建筑上追求的空间和建构，创造出正如建筑一样『以人为本』的首饰。」因此，他们的设计大多有多变的穿戴模式，令用家可以有一个多元的使用体验，Sam更笑言这绝对符合现时大众追求的性价比。

Snuggie纯银镶紫水晶耳夹（左）和Intertwine Ear Climber（右），以型格取胜。

可拆去吊坠的多功能耳环配搭多功能胸针，玩法千变万化。

初哥考起老师傅

万事起头难，一开始二人都是一腔热血，过程更深刻认知到设计与落实大有分别，由建筑的大「浓缩」到珠宝的小更是让他们花费不少时间去适应。Sam坦言在初期要跟师傅及制作工厂沟通，对他们而言就难度甚高，「我们对这行是完全零认识，只是识得画嘢，好似公仔佬，所以真正制成一件产品，我们都花了好多成本和师傅不断试错。」

好事多磨，他们的第一件产品在不断尝试下，耗时近半年才面世。Sam更笑言有时他们的作品会令师傅「自我怀疑」，因与传统设计迥然不同，他们从未见过类似的设计，所以也会担心作品能否成功「出世」。

从戴不上的耳饰开始

在众多产品中，最令他们印象深刻的正是首个融入建筑中轨道元素的耳饰，而背后的设计故事可谓「有血有汗」，因一开始制造出来的范本是无法佩戴的，「因为这个耳饰比较大件，一开始我们甚么也不会，因此做出一个实心的银，是完全无法佩戴，一戴耳朵就会坠下去！」Andrea亦笑指这是一件「未算好成功的产品」，因此在后续花费大量时间去调整，最后成功将其改为空心设计，减轻重量。

二人最难忘的作品就是这款Glar with Drop耳环，它之前一度是「戴不上的耳饰」，

获明星加持超惊喜

近年，Kinks Lab的产品渐渐获得市场认可，有不少艺人都选戴了他们设计的饰物，包括香港人气男团MIRROR成员Anson Lo（卢瀚霆）和Edan（吕爵安）、影后谈善言，以及COLLAR成员Gao（沈贞巧）拍摄舞台剧《鳄鱼之吻》的海报时，亦佩戴了Kinks Lab的首饰。Andrea和Sam对于他们的「孩子」被看见亦十分感恩，而当中与日本团体XG成员Cocona的合作则份外有渊源，Andrea忆述道，「XG的造型师本身是日本人，是我们曾合作过的海外select shop老板，她在事前没有提及借用我们的产品给谁，最后是代言广告刊出后才得知原来是XG，觉得十分惊喜和开心！」

找出舒适的相处节奏

在建立和拓展Kinks Lab的过程中，Andrea和Sam除了在首饰设计上益发成熟，二人的关系亦由情侣迈向夫妻阶段。Andrea直言二人在开头容易因工作及公私不分明而爆发矛盾，「我们两个本身都有设计背景，因此会有较强的个人观点，不愿意屈服，好容易有拗撬。」

Sam闻老婆之言即戴头盔，强调现时二人发生争执的次数少之又少，因二人逐渐摸索到舒适的相处节奏，分工清晰，由Sam主力设计产品，Andrea则负责对外联络，以减少磨擦。

Kinks Lab创办人Andrea与Sam夫妻档上阵搞生意，起初都常有争拗，但后来调整彼此分工，的确减少了磨擦。

首饰展现港式美感

Andrea和Sam一直以来都心系香港，盼透过作品带出这个城市最独特的美感，而最新系列「AW26 Hoverland」则以高架行人天桥、空中走廊与高耸建筑，分享香港独特的悬浮都市结构。他们亦许愿日后在海外扩张版图之余，亦可以在香港有独属Kinks Lab的小店。

二人用一次次试错、一件件作品，把「难」变成了「值得」。从本地市场到海外造型师的主动青睐，从无人问津到艺人加持，Kinks Lab的每一步都见证着这对夫妻的成长，以及对艺术的热爱。若他们的首饰是悬浮于都市半空的风景，那Andrea与Sam便是那片风景最坚实的地基。

AW26 Hoverland系列中的Soria Ring（上）和Sori Ring（下），以香港天际线为灵感。