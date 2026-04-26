黎诺懿做导演老婆仔仔齐上阵 林燕玲久违回归 戴祖仪帮手做清洁阿姐

黎诺懿近年从演员转型为节目监制等不同发展方向，在香港皮肤健康基金的支持下，黎诺懿决定自导自演微电影《白蚀病教育短片》，最近微电影于电影院举行放映会，有关微电影稍后亦会透过网上平台供大众观赏。今次黎诺懿亲自执导并饰演片中空手道运动员的教练，以专业角度带领观众走进一位香港运动员面对「白蚀病」的真实心路历程。

黎诺懿自导自演微电影

黎诺懿自导自演微电影让大众关注白蚀病，他亲自执导并饰演片中空手道运动员的教练，他带观众用专业角度探索香港运动员面对「白蚀病」的心路历程，谈到合作契机，他接受访问时称过往对白蚀病并无太多认识，认识香港皮肤健康基金主席、皮肤科专科医生陈厚毅医生及其他皮肤科专科医生后，在他们介绍之下，从而得知白蚀病对身心的影响。相比起外观上的影响，慢性病程影响往往会导致自卑和产生负面心理。黎诺懿分享执导感受时表示：「作为导演，我希望透过镜头捕捉运动员在逆境中的坚韧与成长。白蚀病不单是身体的挑战，更是心理的考验。这部微电影最打动我的，是主角从自我封闭到勇敢站出来的过程—有母亲的温暖、同伴的鼓励。我非常希望观众观看后，明白『与身体和解』不仅是一句口号，而是真正可以做到的事情。」

林燕玲饰演母亲一角

黎诺懿过去以多部剧集的细腻演出深受观众喜爱，今次首次挑战自导自演社会议题微电影，更邀请多位圈中好友及家人参与演出。其中，人称「小飞侠」的林燕玲特别饰演主角母亲一角，她甚少接拍此类角色，并已有相当一段时间未有演出，今次纯粹为支持健康公众教育而欣然答应出演，令人感动。戴祖仪（Joey）则友情客串，更一改平日「女神」形象为慈善教育短片牺牲、饰演剧中清洁姐姐一角，Joey 最近全心投入舞台剧表演，却仍抽空参与演出，可见 Joey 跟诺懿的友情深厚。此外，黎诺懿太太李洁莹及大仔「小春鸡」黎峰睿有特别为慈善而客串剧中一角，令今次这部教育短片更具纪念价值。

改编自真人真事

故事讲述空手道运动员曾心悦为梦想刻苦练习，却意外发现小腿长出白斑，确诊患上无法根治的白蚀病。从最初的恐慌遮掩、训练失误，到害怕外界歧视而陷入自我封闭，她的空手道梦想濒临破灭，甚至想彻底放弃这份热爱。母亲的默默守护与查阅病况的温暖，让她稍稍动摇；而同样患白蚀病却依然热爱空手道的雅雯出现，更如一盏明灯点醒了自困的她。曾心悦终于解开心结，直面疾病，重新接受训练后顺利入选香港代表队，在2023年空手道亚洲区决赛上勇夺冠军。最终，她的病情得到良好控制，不仅实现了空手道梦想，更收获爱情，活出属于自己的精彩。

片中主角曾心悦的故事，灵感直接来自香港空手道运动员曾绮婷面对白蚀病的亲身经历。短片中饰演曾心悦的演员是年轻空手道运动员李艺怡，她本身亦是香港空手道青年代表队成员，多次在全港及亚洲赛事中夺得女子型冠军及奖牌，由她亲身演绎同样热爱空手道的角色，更添真实感与说服力。