TVB主持蔡国威自爆屙血尿：系好恐怖，全部都系血红色 亲述入院惊魂 或需做手术

有「六合彩之子」之称的蔡国威，早前因参加《中年好声音4》而人气再度急升，虽然已被淘汰，但网民对他的关注明显比之前高。早前他突然透露身体响起警号，需入院检查，令不少网民及圈中好友忧心。他今日（26日）终于在IG交代近况，表示早前出现血尿而求医的过程。

蔡国威屙血尿入院检查

蔡国威在帖文中透露，事件发生在本月15日。他如常在早上运动跑步，期间虽感到少许疼痛，但仍坚持完成。然而，当他冲凉时，却惊见出现血尿，他形容当时情况：「系好恐怖，全部都系血红色。」于是他立即前往医院求医。

其实早于4月18日，他已经发文透露身体不适。当时他仅表示：「身体健康真系好紧要……呢两星期身体确实出咗少少状况」，并上载了一张到专科中心的求诊文件，表示需要做更深入的检查。而近日经过急症室的初步诊断后，蔡国威今日在IG透露，他被转介至泌尿科专科，并接受了一系列详细检查，包括再次验血、验尿、电脑扫描（CT Scan）以及膀胱镜检查。

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报告结果已排除最坏可能

经过一轮详细检查，报告终于出炉。蔡国威在帖文中感谢神及大家的祝福，向大家报平安：「首先可以撇除咗好多最唔好嘅嘢，相信亦揾到原因。」虽然他未有详细说明具体病因，但总算让关心他的朋友们松一口气。

目前，他暂时需要透过药物治疗并持续观察，但他也提到之后需要尽快处理，并指：「或需要做手术。」文末，蔡国威再次感谢大家的关心以及医护人员的悉心照顾，并承诺会尽快康复。

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蔡国威因《中年好声音4》人气急升

现年52岁的蔡国威，1995年于亚洲电视（ATV）出道，因长期主持《六合彩》搅珠节目而深入民心，被称为「六合彩之子」。他在2016年转投无线电视（TVB），默默耕耘。近期，他因参加《中年好声音4》，蒙面化身「唐伯虎」参赛，其出色的唱功令观众眼前一亮，人气再度急升。虽然最终被淘汰，但网民纷纷在他的社交平台留言打气，鼓励他不要放弃歌手梦，可见其歌喉已备受肯定。事业有望更上一层楼之际，却传出健康问题，网民都祝愿蔡国威早日康复。

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