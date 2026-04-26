Jacky Fan重回旧地演出转变大 筹备第二首新歌 请来有份量填词人帮忙
更新时间：20:45 2026-04-26 HKT
发布时间：20:45 2026-04-26 HKT
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凭《造星VI》季军出道的范卓贤Jacky Fan今日（26日）到尖沙咀出席活动，他指期待这次演出已很久，也特意带了2支结他来，问到是否准备演出时打烂结他？他笑指不会，没有这个本钱，也很爱锡结他。Jacky透露早几年曾在今天的表演位置玩过乐队比赛，当时也得到不错的成绩，今年以个人嘅身份回到同一个地方，觉得系一个几大的转变。
范卓贤正筹备第二首新歌
工作方面，Jacky指稍后会有个特别计划，将会与其他人合唱一首颇有活力的歌，亦正筹备第二首新歌，今次更请来一位有份量的填词人帮忙。
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