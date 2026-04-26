许廷铿恭喜吴业坤做独立歌手 「计错数」系必经之路 下星期生日盼郑欣宜为自己庆祝

许廷铿今日（26日）出席马场活动，早前生蛇的他笑谓一见到邓丽欣就想起她和单立文拍摄的预防生蛇的广告，早前在诊所也见到广告海报，戏言如日后不幸复发就知要揾邓丽欣，而他已康复的七七八八，讲到他先后弄伤手脚又生蛇，许廷铿表示没有犯太岁，觉得现在的情况是万幸的版本，如犯太岁可能更严重，「我伤了左手，右手无事，对日常生活影响不算大，亦可继续工作，我都有剪头发和电发去除厄运，觉得今年一定好运，一阵就去投注试手气，大难不死，必有后福。」

许廷铿赞坤哥有想法

讲到好友吴业坤宣布离巢做独立歌手，许廷铿表示恭喜他，指他是有想法又努力的人，早前有看他在《唱钱》中的演出，觉得他唱得很好，谈到吴业坤因此被封「慈云山刘浩龙」，许廷铿表示不知道，只知他迷恋周秀娜，又呼吁他在自组公司时请到问题可找他，提到吴业坤呻计错数，自己做歌时才发现制作一首歌的价钱贵了三成，许廷铿笑指是必经之路，「一开始独立系威系势，最初付出的确几甘，但会有回报，这个市道可自组公司已经很叻，最重要多开骚见粉丝。（开骚可赚钱？）又不是必然，都有可能蚀，好像黄子华开骚只需简单一个台，观众人数就会多啲，如果舞台大啲，人数就会少啲，建议他开骚揾个场地大但舞台细的地方。（有无机会合作？）一定有，他揾我就得，我话哂早佢一届，系前辈。」

许廷铿指欣宜好识chok样

谈到另一好友郑欣宜，他表示上一次来马场工作正是与欣宜一起，指自己下星期生日，希望对方会为他庆生，又说知道她在内地拍节目很忙，但几忙都要食饭，有指欣宜瘦到脸尖尖，许廷铿即指她很识chok样，自己都跟她学识chok样影相，有时会被自己的相骗到，自以为瘦了就越食越肥，不过他最近都要开始减肥，因有意今年开演唱会，现在正准备新碟，其中一首歌更是自己作曲填词，希望大家会喜欢。