黄淑蔓自揭因动漫学日文 考获日本语能力试N3 期待Edan演港版木村

黄淑蔓今日（26日）到尖沙咀文化中心出席活动，期间献唱多首歌曲，当中包括赢得金像奖「最佳原创电影歌曲」的《华富一号》。提到文化中心似乎与她很有缘份，她指有相士指海边旺她，要多点去海边，小时候经过尖沙咀海旁听到有人busking，自己被吸引停下来欣赏，刚巧他们的成员也有听过自己的歌，所以邀请自己一起唱，由当初在外面唱歌，唱到入到文化中心攞奖，所以也很感恩，问到是否有打算在文化中心开骚？她表示没有，但自己也想，也会尝试向公司申请，看有没有机会。

黄淑蔓自认系宅女

黄淑蔓为了今日表演专诚编了一首快歌Medley，她坦言喜欢快歌，尤其是开骚和唱live的时候，觉得这样跟观众可以有更多的互动，所以有机会也想出多点快歌。自认是宅女的黄淑蔓早前考了日本语能力试N3级别：「我本身对语言有兴趣，就算去旅行都会学两句同当地人沟通，点解拣日文系因为我由细到大睇劲多动漫，所以听得多对呢个语言都有啲信心。」她指自己也在学西班牙文，笑指攞嚟识朋友，两句就够用。提到ViuTV最近宣布翻拍《悠长假期》，黄淑蔓指以前没看过，但知道很Hit，最近也有看过片段觉得木村拓哉好靓仔，对于由吕爵安演港版木村，她表示期待，也大赞以前翻拍《大叔的爱》有香港味道几得意。