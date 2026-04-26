古天乐宣萱CP粉失控？郭羡妮获古仔扶落楼梯被狙击 邓丽欣劝冷静：都系扶一扶啫

古天乐与宣萱这对萤幕情侣近年成为同事，更因合作电影《寻秦记》再度吸纳大批CP粉，近来甚至与快餐店合作推出合唱情歌齐齐「揾真银」。古天乐与宣萱外形合衬，加上传绯闻多年，纵然双方都曾否认恋情，更强调不可能发展成情侣，但仍有疯狂CP粉希望二人「戏假真做」。近来Threads更出现大批幻想过度的疯狂CP粉，狙击不同与古天乐合作的女艺人，有指早前郑秀文在一个圈中聚会与好友古天乐互动，却被CP粉闹到删post，就连郭羡妮也遭针对，因被古天乐扶落楼梯而引起部份疯狂CP粉不满。今日（26日）古天乐旗下艺人邓丽欣到马场出席活动，被问及此事，也劝CP粉冷静。

邓丽欣劝古天乐宣萱CP粉勿太激动

讲到老板古天乐再推新歌，与宣萱合唱《无时空之恋》，邓丽欣表示已看过宣传片，大赞二人之间的气氛非常甜蜜，她也期待欣赏新歌MV。古天乐和宣萱等一众《寻秦记》演员早前齐齐出席金像奖颁奖礼，却因古天乐被影到扶郭羡妮落楼梯，竟惹来「古宣CP粉」不满，邓丽欣认为古天乐是出于绅士风度才会扶郭羡妮，也明白CP粉很想维护自己心中的CP，但扶女士是值得欣赏和鼓励的行为，粉丝也不需要太激动，「都只是扶一扶，如果我跌倒但身边个男仔唔扶我，反而会觉得他怪怪哋。」对于网上疯传古天乐有一拍拖十多年女友，更指女方已婚生仔，邓丽欣表示近来专注画画未有留意八卦消息。

此外，对于有网民指她和好友吴雨霏的样子越来越像，邓丽欣不认为二人外表相似，可能大家是好朋友，在气质上会相像，并谓吴雨霏比她更忙，大家不是经常见面，但有保持联络。

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邓丽欣欣赏MAMAMOO成员华莎

谈到今日活动中另一位嘉宾、韩团MAMAMOO成员华莎，她表示很欣赏对方，赞她在台上很有爆发力，令她也得到很多启发，希望有机会见面。

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邓丽欣下月将举行画展

邓丽欣将于下月中举行画展，这阵子几乎都在闭关画画，预计展出超过十幅作品，因为都是全新作品，要由零开始去画，直言早前压力很大，怕赶不及完成，幸好现在已完成得七七八八，「上次是自己的画展，画咩都得，今次有目标，作品都会作贩卖，收益会用作慈善用途，希望卖得越多越好。（叫定男朋辈认投？）未谂到这个部分，现在只想画多些画，下一步再谂。」又说在专心画画这段时间，差不多是废寝忘餐，有时连讯息也很晚才回，感谢男友体谅，给她时间和空间。

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