57岁彭羚罕露面晒流利英语展优雅气质 网民赞颜值自然：好过去医美

现年57岁的90年代乐坛天后彭羚（Cass），自1998年嫁给「娱圈鬼才」林海峰后，便在事业高峰期毅然退出乐坛，专心相夫教女。向来深居简出的她，近年因获委任为「母亲的抉择」慈善大使，在最新的宣传影片中罕有地露面，其最新状态立即引起网民热议。

彭羚优雅老去散发自信光彩

在为「母亲的抉择」拍摄的影片中，彭羚依然留着一头标志性的清爽短发，身形纤瘦，风采不减当年。然而，岁月毕竟在她的脸上留下了痕迹，影片近镜可见她眼角的鱼尾纹和法令纹都相当清晰。不过，网民对此却一面倒地给予好评，大赞她选择自然地老去，没有跟随潮流去做医美，五官显得非常自然耐看。

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彭羚晒流利英语流露优雅气质

影片中，彭羚以极流利的英语访问一位年轻义工，全程表现自信从容，散发著一种由内而外的优雅气质，网民纷纷留言赞叹，指她即使淡出多年，星味依然，更称赞林海峰确实好眼光，娶得如此内外兼备的太太。

彭羚受林海峰百般宠爱

回顾当年，彭羚在乐坛的成就非凡，凭借《让我跟你走》、《小玩意》等金曲成为香港天后，但她却在1998年事业如日中天之际，选择急流勇退，下嫁林海峰，并先后诞下两名女儿。林海峰是圈中出名的「爱妻号」，去年更曾公开大赞老婆「又叻、又靓、又索，仲越嚟越正」，爱意溢于言表。不过，当被问及会否支持太太复出唱歌时，他则立即「落闸」笑言「太太好忙」，似乎极不愿意让爱妻的私人时间再被工作占据。

彭羚投身禅柔运动

虽然全面退出娱乐圈，但彭羚的生活依然多姿多彩。注重养生的她，近年醉心于 Gyrotonic（禅柔）运动，更考获专业导师执照，不时在其社交媒体上，分享于浅水湾市值近亿的豪宅中拍摄的教学影片。早前，她更以义工身份，亲自教授一群乳癌康复者进行禅柔运动，将健康与善心一同分享出去，活出另一种精彩人生。

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