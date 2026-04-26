中年好声音4丨谷娅溦暂别评审团否认被资方踢走 力撑外地选手劝港人包容：冇人嚟先悲哀

谷娅溦（Vivian）早前突然宣布因工作档期问题，需暂时退出《中年好声音4》评审席位，引发外界猜测。早前邓兆尊在网上节目中疑爆内幕，暗示资方希望「换人」，引起网民讨论谷娅溦离开评审团的真实原因。近日谷娅溦出席活动时亲自回应连串传闻，强调没有被资方踢出局，只是「暂别」评审席位，并非永久离开，更力劝网民对外来的选手多点包容。

谷娅溦澄清只是暂别《中4》评审席位

对于暂别《中年好声音4》的决定，谷娅溦在访问中强调，这并非永久离开。她解释，当初接受评审工作时，已跟公司达成共识，若未来有其他工作计划出现档期冲突，她可以暂时请假。谷娅溦说：「不代表我不会回去，很难说，如果之后时间对得上，我可能会回去做一两集评审，这些都是有可能的。」

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谷娅溦否认资方想换人传闻

对于有人暗示资方不满她的表现而更换评审的传言，谷娅溦断然否认：「我从来没有听过资方想换评审！」她表示，自己是因为接下了一部大型古装音乐剧，需要投入大量时间排练，才与《中年好声音4》的录制撞期。

她透露，这部音乐剧融合了流行曲与戏曲元素，是一次跨界合作。剧中有数十首全新原创歌曲，其中超过十首由她亲自创作。为了演绎好角色，她正跟随专业老师学习戏曲唱腔和身段，挑战极大，因此必须暂时放下评审工作。

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谷娅溦：香港没人来才是悲哀

谈及部分网民对其口音的批评，在香港发展已12年的谷娅溦表现得相当坦然。她直言自己并非香港本地人，从一句广东话都不会，到今天能流利对答，已付出巨大努力。至于有负评指《中年好声音4》太多外地选手，她认为，香港是一个充满爱与包容的国际城市，希望大家能更加包容，不应总是排斥外来的人。她感慨地说：「一个城市要发展得更好，首先要融纳五湖四海的人。如果香港哪天都没有人来了，那才是一个悲哀。」她希望大家能多点欣赏音乐本身，而不是过于区分演唱者的语言和背景，并为同样在《中年好声4》打拼的外地选手打气，直言他们付出时间和金钱来港参赛，非常不容易。

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