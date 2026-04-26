日本男星上村谦信为香港猥亵案道歉 望重启演艺事业 去年非礼女翻译罪成毁星途
更新时间：15:30 2026-04-26 HKT
发布时间：15:30 2026-04-26 HKT
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BL日剧《未成年》的26岁日本男星上村谦信，去年3月1日来港举办粉丝见面会后，涉嫌于庆功宴猥亵27岁女翻译被捕。案件于去年7月底在西九龙裁判法院审讯，他被判罪成，最终判罚15,000港元。
上村谦信为猥亵案道歉
事情爆出后，上村谦信被退团，公司亦跟他解约，日前他开设个人IG帐户宣布重启演艺事业，昨日（25日）他发文提及去年香港事件，并致上最诚挚歉意，这一年来他思考未来的人生道路时，收到粉丝及工作伙伴鼓励，令他感受到极大力量，所以做出决定将逐步重启演艺事业。
上村谦信再指非常感谢至今仍愿意支持他的人，也对迟迟未能向外界说明近况致歉，未来会以更真诚努力的态度投入工作，希望大家继续给予支持。不过，目前其社交帐号已关闭。
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