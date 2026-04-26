泳儿撑菠萝油代表香港流行文化 ROVER孖晚安莉莉合唱《三分甜》 黄洛妍惊喜献唱未派台单曲

第四届「香港流行文化节」于四月载誉归来，今年以「超乎想像」为主题，探索来自创意的碰撞，让观众感受跨代创作人如何以超凡想像，重塑香港流行文化的独特面貌，将不可能化为可能。文化节重头节目《ImagineLand》户外音乐嘉年华于4月25及26日一连两日在香港文化中心露天广场和梳士巴利花园草地举行，免费供市民及旅客参与。「跨越界限音乐会」森舞台将邀请11个演出单位参与，云集本地音乐新势力、唱作人、乐队，以及来自中国内地和泰国的歌手，以不同曲风演绎流行音乐，打破界限。

泳儿与泰国歌手New Napassorn合唱

首天「跨越界限音乐会」已于昨天圆满完成，打头阵的泳儿一口气献唱了8首歌曲，当中包括新歌《散光》，也有早期的作品如《感应》和《花无雪》，希望能带给现场观众一些回忆，泳儿表演完毕后感到很尽兴，因为她很喜欢唱Live，也在今次音乐会上唱了她很想唱的歌曲。泳儿表示食物也很代表香港流行文化，她在外国时会很想念菠萝油，每次回到香港品尝菠萝油时便会有很亲切的感觉。接著出场的是来自泰国的女歌手New Napassorn，泳儿也一尽地主之谊和她合唱了 ROSE的 number one girl ，New 说她是第一次来港表演，但观众的热情反应令她很惊喜。

文化中心广场化身大舞池

及后的黄洛妍（Janees）、组合ROVER 和晚安莉莉均是新世代音乐的名字，Janees今次更首演从未公开的作品，还会演绎她未派台的个人单曲，是刚拍摄MV的《枪与玫瑰》。ROVER一上台现场大部份女粉丝即时尖叫，他们表示很感恩刚完成演唱会，便紧接可以在美丽的维港背景下再次玩 Live，他们的主音希晋和晚安莉莉合唱了Lolly Talk 的《三分甜》。晚安莉莉在台上也玩了8 首歌曲，包括刚派台的新歌《当我们不再说晚安》，他们的日系摇滚风格将为他们在香港乐坛闯出一片天。音乐会最后在 DJ DEANZ 把文化中心露天广场变成大舞池，以跨越世代的经典旋律唤起大家集体回忆。