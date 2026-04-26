华莎登沙田马场任开幕表演嘉宾 贴身上衣骚美好身段 来港最想睇夜景兼食刨冰

韩国女团MAMAMOO成员华莎、周柏豪、邓丽欣、许廷铿和谭旻萱今日（26日）到沙田马场出席活动，华莎和周柏豪分别担任开幕表演嘉宾，华莎以白色贴身无袖上衣衬贴身长裤，大骚美好身段。她献唱三首歌，并以广东话「大家好，我是华莎」和粉丝打招呼，粉丝频以韩文高呼「我爱你」，在唱到《GOOD GOODBYE》时，她先是坐在台边唱歌，之后又走到台下挨在栏边对住粉丝唱，场面热闹，她离开时说：「多谢，I LOVE YOU。」并挥手与粉丝示意再见。

华莎从跑步中得能量和启发

华莎首度踏足马场，坦言事前对马场不太认识，今次到来观摩到很多东西，指自己特别以骑装打扮配合马场活动，谈到今日的赛事汇聚世界冠军的骑师和赛驹，MAMAMOO出道以来亦获得不少奖项和冠军成绩，华莎表示不会刻意去想奖项或冠军，以平常心对待，对于最新个人单曲《So Cute》的MV上线一星期已突破1000万点击率，她表示事前不会有太多预期，直言如期望太高，失望的次数也多，所以都是平常心，又透露做音乐前的准备功夫是跑步，称能从当中得到很多能量和启发，亦会在日常生活中吸收灵感。华莎虽然不是首次来港，但每次来都会品尝美食，上次来港就捐窿捐罅去游览，今次想去睇夜景和食刨冰，指香港有很多魅力，要慢慢发掘。