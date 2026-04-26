吴炜伦《夜王》1.13亿票房成港产片季军 盼打破《毒舌大状》纪录 期待往后再与黄子华合作

导演吴炜伦昨晚（25日）出席许鞍华作品《撞到正》4K数码修复版世界首映礼观映，新作《夜王》昨日（25日）票房突破1亿1300万元勇夺史上港产片票房榜第三位，受访时表示希望打破《毒舌大状》纪录，但笑言：「都差得远，真系要跑数嘅！」票房大好之下，吴炜伦指若老板心情好或会再次举行庆功宴，并希望郑秀文到时能够抽空出席，亦透露新一轮《夜王》导演版谢票活动亦会随即开始。

吴炜伦盼解封黄子华金笔

港产片史上最高票房三甲目前均由黄子华主演作品制霸，吴炜伦期待往后再与黄子华合作：「要睇角色啱唔啱，虽然同子华合作愉快，但都要对佢负责任嘛！」黄子华于《毒舌大状》及《夜王》不少重要场口戏份均有参与创作，然而若要解封黄子华金笔，吴炜伦则认为视乎对方兴趣：「我完全唔会排除呢个可能性，以编剧嚟计佢系我前辈！」对于梦幻组合发展方向，吴炜伦笑指：「梦幻组合唔好搞到发紧梦就得！」