张栢芝家姐戴碧芝吐露移居加国心声：喺香港有压力 淡出娱圈转行做地产 受访曝光最新身份

已移居加拿大的前《东张西望》主持容羡媛（Fion），昨日（25日）上载最新YouTube影片，她访问了即将在温哥华上演的音乐剧《唔该！转弯有落》的四位主要演员，包括Soler成员Dino（夏天乐）、袁彩云、邓佩仪，以及身兼项目总监的戴碧芝（Peggy）。鲜有露面的戴碧芝因其是张栢芝家姐的身份，而引起网民的关注。

戴碧芝感混血面孔难在香港发展

在访问中，戴碧芝分享了她移居加拿大多年来的心路历程。作为张栢芝的同母异父家姐，拥有一张中英混血面孔的她，坦言这曾在香港的演艺事业发展上对她造成局限。她说：「离开香港去试一啲新地方（生活），因为我觉得自己唔系好纯正中国人嘅样，喺香港……硬系……因为以前我喺香港拍过戏嘅，但系要揾啱我做嘅角色好难。即系你又唔系香港人，但系你又好鬼妹。我觉得，不如去啲多啲鬼妹嘅地方，哈哈，应该会适合我多啲嘅，就嚟咗呢一度喇！」她最终在加拿大找到了属于自己的地方，她感叹：「呢度系我嘅地方！」

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戴碧芝觉得加拿大生活节奏更舒服

戴碧芝表示，加拿大的生活节奏让她感到更舒服，「喺香港都好stress（有压力），我自己觉得呢度舒服啲，步伐可以慢啲，你思考你自己嘅人生又可以清楚啲。」她认为人生就像一场「Road Trip（公路旅行）」，不应该为自己设限，在人生不同的阶段去不同的地方，体验不一样的生活。目前，她十分享受作为《唔该！转弯有落》这部粤语舞台剧的项目总监的身份，她透露，是她主动找导演潘炜强及演员袁彩云，希望能促成这次合作，为温哥华的观众带来一场新鲜的演出。

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戴碧芝移居外地作风低调

戴碧芝多年前已移居温哥华，作风向来低调，与妹妹张栢芝感情要好。她在温哥华从事过地产行业，现时已婚并育有子女，享受著凑仔的慢活人生，暂时将家庭放在首位。这次罕有地台前幕后一手包办，参与舞台剧演出，对她来说是一次全新的挑战与尝试，也让外界对这位星级家姐的近况有了更多的了解。