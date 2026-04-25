神与律师事务所｜柳演锡小鬼附身演技大爆发 申二朗韩娜贤「甜虐交织」感情线再升温

由柳演锡和李絮主演的奇幻话题韩剧《神与律师事务所》剧情进入结局篇前最后冲刺：从揭开50年前北韩间谍疑云的感人真相，到申二朗（柳演锡饰）为解救儿童亡魂而中枪昏迷，最终以「灵魂出窍」震撼收尾——两集的情感张力与悬疑节奏同时爆发，让观众在悲喜之间反复横跳！如果你还未收看的话，不妨先细味以下网友热议焦点，稍后可到Viu紧贴进度。

柳演锡「神演技」稳定输出

柳演锡在这两集的表现再次获得韩媒高度评价！从被小鬼魂附身时天真追逐小狗、与姪女跳舞的喜剧演出，到中枪后强撑把孩子送到医院的生命力，再到结尾灵魂出窍的茫然无措，他在短短两集中完成了从搞笑到悲壮的情感转换，展现极大演技跨度，网友也对他的表现赞不绝口：「柳演锡从喜剧到正剧真的无缝切换」、「又哭又笑，这集根本云霄飞车」。

50年前遗嘱案真相大白

承接之前剧情，《神与律师事务所》第11集以著名鞋业公司「理想鞋业」代表姜憧湜（李德华饰）的遗嘱案件为主轴，逐步揭开50年前的三角悲剧！当年姜妻蔡晶熙（鲜于善饰）因一时情绪失控，向陌生人抱怨情敌吕善花（金允书饰）是北韩间谍，殊不知对方竟是警察，意外导致吕善花遭逮捕入狱；内疚一生的她决心补偿，誓要找到吕善花的儿子，并将公司股份转让给他。

关键反转在于蔡晶熙前往吕善花墓前祭祀时，竟发现一封感谢纸条，然而这座墓地的位置只有三人知情，既然姜憧湜已过世，唯一可能就是吕善花本人还活著。申二朗（柳演锡饰）与韩娜贤（李絮饰）循线找到吕善花，揭露当年在监狱火灾中她与另一名囚犯交换身份逃过一劫的惊人事实！最终吕善花与蔡晶熙跨越50年误会重逢和解，姜憧湜夫妇的爱情也得以圆满落幕，令不少观众感动落泪！这段戏码被韩媒大赞「极具深度的人性描写」，不少观众亦表示：「温情线处理得太好」、「完全超越了单纯的灵异剧范畴」、「蔡晶熙和吕善花重逢那段我哭惨了」。

二朗娜贤感情升温

感情线方面，申二朗与韩娜贤的关系在上周也出现微妙进展。例如两人在旋转寿司店不约而同选择相同口味的寿司、韩娜贤默默帮他整理凌乱电线的细节，暗示彼此日渐亲密！及后申二朗尝试向韩娜贤表达心意之际，却突遭小鬼魂附身；尽管场面荒谬，韩娜贤却在过程中感受到自己对申二朗的目光逐渐温柔，使网民对于两人的发展格外期待：「愈来愈有情侣相」、「柳演锡告白失败被附身，又好笑又好可惜」。

儿童连环绑架案引爆高潮

第12集的「儿童连环绑架案」将剧情推向另一波高潮！申二朗在公园遇上一名新亡魂——穿著黄色雨靴的小男孩施豪（朴多恩饰），二朗以刻有「GSG」字样的高尔夫球作为线索，与曾任校园暴力专案组的刑警赵治勇（李相云饰）一同展开调查。另一边厢，韩娜贤从新委托人口中听到儿子失踪的故事，瞬间直觉判断新亡魂正是其孩子。

调查途中，赵治勇突然露出真面目，原来他正是杀害尹时浩并囚禁另一名儿童的连环绑架犯！他在高尔夫练习场持枪威胁申二朗，更残忍揭露一年前杀害孩子的真相！千钧一发之际，恢复记忆的施豪附身申二朗，利用警察的电击枪制服赵治勇，成功救出被囚禁的孩子；然而在逃脱过程中，申二朗被赵治勇用枪射中腹部，但他仍强撑到医院急诊室门口才倒下；赶到现场的韩娜贤看到浑身是血且失去意识的他，当场失声痛哭。

而最震撼的一幕出现：申二朗的灵魂竟然脱离肉体，站在走廊震惊地看著医护人员穿过自己！他脱口惊呼：「我真的死了吗？」为本周剧情埋下最大悬念，韩剧迷亦纷纷表示：「主角竟然真的灵魂出窍了」、「结尾太冲击，下周怎么办」、「娜贤痛哭那段，李絮演技真的神」！

随著申二朗生死未卜、父亲冤案真相即将揭晓，结局走向备受瞩目！《神与律师事务所》逢星期五、六播出，香港观众可透过Viu同步追看。

