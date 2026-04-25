戴祖仪变「心胸豁达」放下被包养不对质 享受单身不求姻缘怕越求越冇 倪嘉雯自认无杀伤力不争C位

戴祖仪和倪嘉雯今日（25日）到将军澳出席《正义女神》「两神对峙 诡辩之才」宣传活动。

戴祖仪认有人追惜无时间应约

戴祖仪表示，近日因工作忙及跟陈炜做pilates而腹肌突飞猛进更有少许人鱼线，特意穿上露腰装显示腹肌。早前她透露有女艺人唱她被包养，戴祖仪曾表示会找对方当面对质，问到后续如何？她称现在自己低调及心胸豁达，觉得控制不到别人不如改变自己，继续正能量便开心。问她是否转而求姻缘？戴祖仪表示，姻缘愈渴求愈冇，所以不渴求，她说：「自己单身一段长时间很享受自由自在，习惯了属于自己的时间。」她透露一直有人追求及约食饭，但她工作忙无法应约，希望日后能遇到自己喜欢，对方当她公主般爱锡的真命天子。

倪嘉雯称《魔音女团》相处和谐

此外，早前陈奂仁爆料《魔音女团》有女团员拨头发争出位，当中更出现两位嫌疑人物陈熙蕊和俞可程。身为魔音女团一份子的倪嘉雯表示，自己那组没有拨头发事件，觉得如果拨头发和单眼在solo没所谓，暂时不知嫌疑人是谁，她说：「我那组很和平，但不能剧透组员名单。」提到嫌疑人之一陈熙蕊，倪嘉雯称，自己与陈熙蕊第一次合作，觉得16个女仔没有大家想像中那么多是非，好和谐，大家每日排舞、唱歌及瞓觉，没有时间搞这些事，大家一致想跳好舞步，未感觉到。问她担心有人想争C位吗？她说：「他们争得喇！有能力应该给予C位，我跳舞及唱歌比较差，在后面已好满足，我对着镜头单眼好似痉挛，（你没有杀伤力没什么人同你争？）对呀！拍摄时几开心，好似识了一班好好姊妹。」戴祖仪忍不住帮口解画指，可能有头发插到眼就可以加入动作。此外，倪嘉雯却大赞另一嫌疑人俞可程努力，会督促大家跳舞，但没有留意她有加动作，因她只关注自己。