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《米高积逊》有望成 Lionsgate史上最卖座开画电影 Cascio家族控诉童年遭性侵 遗产管理人反斥敲诈16亿

影视圈
更新时间：18:15 2026-04-25 HKT
发布时间：18:15 2026-04-25 HKT

流行乐天王米高积逊（Michael Jackson）的传记片《米高积逊》，继周三在香港上映当天，创新香港单日开画票房纪录后，在美国上映亦创出佳绩。据《Deadline》报道，这部由Lionsgate出品的话题电影周四仅播映优先场已收1,260万美元（约9,816万港元），估计周五正式上映票房收入有望累积到3,500万至4,000万美元之间（约2.7亿至3.1亿港元）。周五至周日总开画票房预计可高达8,500万至9,500万美元（约6.6亿港元至7.4亿港元）。不但能打破《Straight Outta Compton》保持了逾10年的音乐传记片开画票房纪录，更有望超越《杀神John Wick 4》所创下的7,380万美元（约5.7亿港元）开画票房纪录，成为Lionsgate最高开画票房电影。

Cascio家族指控米高以名贵礼物诱骗

影片大卖之余，曾被封为「米高积逊第二家人」的Cascio家族与米高遗产管理人的官司亦成为焦点。Cascio四兄妹Edward（暱称Eddie）、Dominic、Aldo和Marie-Nicole继2月起诉米高对他们下药、强奸和性侵后，再于周五刊登的《纽约时报》专访中，指控米高多年来对他们进行性侵及以名贵礼物诱骗他们作性交易，更指他将他们训练成他的「士兵」，为他辩护，以对抗其他指控他性侵的受害人。Eddie表示：「我们被洗脑了，我们被诱导了」，他声称米高教唆他们在他被指控性侵时，要站在他那一边。他们透过诉状作出控诉：「米高积逊是连环儿童性侵者，他对每位原告下药、强奸和性侵犯，其中一些原告当时年仅7、8岁。他对他们兄妹的侵害持续到青少年时期，施袭地点亦遍及世界各地，他甚至在带着自己的孩子到原告家中作客时，都曾对原告们施袭。」诉状中又指出原告的父母对此毫不知情，更指他们亦饱受米高情感操控。

Cascio兄妹曾获1.24亿赔偿

米高的遗产管理人则反控Cascio家族乘机敲诈。Cascio家族多年来一直为米高辩护，却在2019年忽然告知遗产管理人四兄妹儿时曾被米高性侵。但Cascio兄妹则解释指他们于该年看过描述2名受害人遭受米高侵害的纪录片《Leaving Neverland》后，才意识到自己也是受害者。在起诉米高遗产管理人后，双方于2020年达成和解，Cascio兄妹共获1,600万美元（约1.24亿港元）赔偿，分5年支付。去年付款结束后，Cascio兄妹再向遗产管理人协商进一步赔偿，并先索偿2.13亿美元（约16.6亿港元），遭拒后又透过另一律师索偿4,000万美元（约3.1亿港元）。遗产管理人指他们再遭拒后，仍然渴求数百万美元赔偿，继续无理取闹地兴讼。

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