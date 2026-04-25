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古天乐宣萱世纪合体新歌《无时空之恋》MV 甜蜜互动粉丝激动CP梦成真

影视圈
更新时间：12:10 2026-04-25 HKT
发布时间：12:10 2026-04-25 HKT

古天乐（古仔）于今年愚人节推出新歌《世纪大骗局》，当时因为网上流传与宣萱在沙滩十指紧扣的照片，一度传出古天乐与宣萱拍MV，没料到《世纪大骗局》推出时，未见二人身影，只以Q版出现。不来惊喜在后头，昨日（24日）古天乐与宣萱分别在社交网上曝光合唱新歌《无时空之恋》预告，在网上造成轰动。

古天乐宣萱预告开直播

古天乐今年再度在音乐界活跃，继情人节推出首张个人精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》，愚人节曝光新歌《世纪大骗局》后，昨日再投下震撼弹。古天乐与宣萱在网上公开的片段，分别以自己的镜头出现，并预告《无时空之恋》MV将于明晚（26日）9时30分首播，以及在MV公开15分钟后开直播与网民见面。

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古天乐在IG分享影片似乎是花絮，望住宣萱流露笑容，却只简单留言：「我同宣萱第一次出合唱歌《无时空之恋》正式推出」。相反宣萱在Threads上表示：「A surprise for you all！我同古仔第一次合作，唱左首新歌 《无时空之恋》，睇完 MV，到时话返我知唱成点」，而影片则听到宣萱歌声，并与古天乐在维港夜景下深情相拥，画面充满电影感。

古天乐宣萱绯闻变宣传

不少网民睇完古天乐跟宣萱这对「国民CP」世纪合体的《无时空之恋》MV预告后，反应极为热烈留言：「OMG！我心脏跳到好快」、「天啊大癫！系合唱！」、「20几年啦，CP粉从来未敢谂过嘅嘢，今年全部得到晒」，认为二人今次合作是「有生之年」系列，完全超乎想像。更有不少粉丝笑指古天乐跟宣萱：「唔怪得之最近咁多绯闻，话你哋秘密结婚生仔，原来系拍MV」、「希望你们真的在一起」。

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