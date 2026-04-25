十大中文金曲奖2026｜COLLAR首夺组合奖3成员代表出席 GAO及芯駖取笑Winka熟悉场地 与男友朱芸编合作会「俾面」对方

COLLAR 首次在《十大中文金曲颁奖典礼》夺得「最佳乐队/组合」铜奖。但这晚只得Winka、GAO 及芯駖三个出席，受访时他们表示，真的没办法，因为很多场合也不能齐人出席，今晚其他人有工作。不过他们解释，之前已经全队人一起出席领奖环节，所以是很尊重大会。

Winka首次与男友合作演出

GAO及芯駖表示，对这个场地感到有点陌生，但二人取笑Winka却很熟悉这个场地，因为男友朱芸编担任策划第四届「香港流行文化节」的「梦之深境」，Winka也参与演出。Winka表示，这次算是正式与男友合作演出，所以这两星期已经来了这个场地近5次，问她这次与男友合作是否特别有感觉？Winka表示，觉得与现场的和音及阵容盛大的管弦乐队合作感觉更大。追问这次与男朋友合作可有争拗？Winka说：「好彩没有，平时大家争拗更多，因为大家都是要求高的人会经常争持不下，但这次他是策划及监制身份，我也有阶级之分，所以会俾面他，（平时便不会吗？）要看场合了，如果在家中或在车厢内便不会俾面他。哈哈！」