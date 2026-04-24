十大中文金曲奖2026｜李幸倪首夺最佳唱片奖兼冧庄最优秀女歌手 张天赋缺席夺四奖 卢冠廷获金针奖感激太太与伯乐周梁淑怡

「第47届十大中文金曲」今晚在东九文化中心剧院举行，共颁发11个奖项类别，大会有别以往模式，上月已陆续颁发部分奖项，今晚才揭晓其余四项大奖，李幸倪凭专辑《Leap of Faith》首夺「最佳中文唱片奖」，一同获奖的MC张天赋却缺席，二人同夺「最优秀流行男／女歌手大奖」，李幸倪（Gin Lee）更是三度冧庄；「全球华人至尊金曲奖」属Gareth.T《用背脊唱情歌》。

卢冠廷获颁金针奖献唱三曲

75岁卢冠廷(LoLo)在港台「第47届十大中文金曲」颁奖典礼中成为「金针奖」得主，卢冠廷献唱三首重新编曲的歌，包括《但愿人长久》、《陪著你走》和《天鸟》，全场热烈和唱。大会邀请周梁淑怡担任颁奖嘉宾，她是首个为卢冠廷举行演唱会的人，从她手上接过奖项特别有意义。卢冠廷感谢太太一直的陪伴，没有太太不会得奖，他自觉是幸运的人，能以音乐作为终身职业，他会继续努力，指追求梦想没有年龄限制，奇迹会一直出现。

张天赋缺席拍片致歉承诺创新

张天赋获「最优秀流行男歌手」以及「最佳中文唱片」奖，歌曲《怀疑人生》获十大中文金曲奖，虽然他有要事在身，未有到场领奖，但就拍片发表感言，他对于缺席颁奖礼表示抱歉，感谢粉丝和听众对他的支持，未来会在音乐路上努力创新风格，望大家继续支持他。

「第47届十大中文金曲」得奖名单

优秀流行歌手大奖(排名不分先后)

Gareth. T、李幸倪、周殷廷、林家谦、泳儿、张天赋、陈柏宇、云浩影、冯允谦、卫兰

十大中文金曲奖(排名不分先后)

1. The Best Version Of Me（卫兰）

2. 四月物语（林家谦）

3. 用背脊唱情歌（Gareth.T）

4. 白夜行（李幸倪）

5. 你流泪所以我流泪（Dear Jane）

6. 我所看见的未来（陈柏宇）

7. 我们什么都不是（马天佑）

8. 然之后（冯允谦）

9. 爱情求生案内书（吴业坤）

10.怀疑人生（张天赋）

优秀流行华语歌曲奖

上场（周殷廷）

最有前途新人奖

金奖：康堤

银奖：Amy Lo

铜奖：晚安莉莉

优异奖：(排名不分先后)IdG Bubbles、林𬀩竣、黄博

最佳进步奖

金奖：moon tang

银奖：林恺铃

铜奖：黎展峰

最佳乐队/组合奖

金奖：Dear Jane

银奖：Pandora

铜奖：COLLAR

CASH最佳创作歌手奖

金奖：林家谦

银奖：冯允谦

铜奖：洪嘉豪

最佳中文唱片奖

男歌手：张天赋《Sweet & Sour》

女歌手：李幸倪《Leap of Faith》

乐队/组合：Pandora《BLOOM》

全球华人至尊金曲奖

用背脊唱情歌（Gareth.T）

最优秀流行歌手大奖

男歌手：张天赋

文歌手：李幸倪

金针奖：卢冠廷