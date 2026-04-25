Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian陈卓贤7月启德开骚亲解「23」密码 曾怕唱歌幸走出低谷重拾舞台热爱 自爆曾因落选青年队街头痛哭

影视圈
更新时间：12:00 2026-04-25 HKT
发布时间：12:00 2026-04-25 HKT

Ian（陈卓贤）去年完成个人演唱会巡回，休息一年后，将在7月带来全新演唱会。今次Ian承接上一次「TEARS」的题材，以「GROWTH」为题，用「颜色」与情绪去描绘成长，让歌迷感受从哭泣到坚强的不同面向。撰文︰霍淇、摄影︰罗安强

Ian探讨成长路

Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」，今次演唱会主题是成长，Ian要讲的并非个人蜕变，而是想跟大家一起探讨成长，「成长入面都包含咗好多唔同嘅颜色，唔同嘅情绪。其实有少少承接上次TEARS，上次我哋就系讲，大家唔好吝啬自己嘅眼泪，喊过先觉得自己真正长大。」Ian今年每月都出一首歌，当中或多或少也是关于成长，或对事情的看法；届时会把这些歌曲放进演唱会之外，也会把自己观察到，别人的成长经历放在个唱中。至于选在每月23日出歌，及在8点23分开场，他解释是因为当初知道在7月23日开骚，故作为特别编排。至于之后是否加场？就要看观众反应。

Ian开骚！
Ian开骚！
Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。
Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。
Ian为演唱会积极健身。
Ian为演唱会积极健身。
Ian曾经迷失，幸再次爱上音乐。
Ian曾经迷失，幸再次爱上音乐。

Ian再次爱上音乐

两年前的TEARS演唱会，Ian明言在TEARS之前，有段时间很怕唱歌，「写歌特登写短啲，上台唱完可以快啲落返台，𠮶阵系有少少怕上台。TEARS就令到我重新爱上音乐、唱歌，同埋上舞台表演呢一样嘢。」而经过一连串的巡回后，也发现自己心态上从容不少。Ian指以前好怕做错事，经常有「不做不错」这些想法，现在经已放开心情，重拾参加《全民造星》、初出道时的投入，享受过程；笑言近期失眠是因为晚上灵感澎湃，写歌亢奋到天亮！对于音乐，他觉得并非是工作而是纯粹享受。如果以颜色对应心境，Ian指早几年是深灰、灰蒙蒙，两年前开始有光泽，目前是黄橙色，仿佛有光洒落，象征心情明亮、积极。

Ian受访，畅所欲言。
Ian受访，畅所欲言。
Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。
Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。
距离上次演唱会是两年前，Ian成熟了许多。
距离上次演唱会是两年前，Ian成熟了许多。
Ian重拾以前参加《全民造星》和初出道时的投入，享受过程。
Ian重拾以前参加《全民造星》和初出道时的投入，享受过程。

Ian越哭越坚强

Ian是圈中尖子，过往是香港男子排球代表队成员，虽然履历甚好，但也试过因读书成绩不好而不敢回家，「当时要运动、学业一齐，未必兼顾到，有啲失衡，学业唔好，怕家人闹。」在运动上也非一帆风顺，经历过挫折，跌过好多次，「有一次我选香港青年队，其实𠮶阵时满怀希望，有信心入选，我记得𠮶时系放学，练完波就行去搭巴士，返屋企𠮶段路上网睇公布名单，我重复睇咗几10次都冇自己个名！跟住就喺条街喊，一路行一路喊。明明应该行去车站搭车返屋企，我好似空白咗咁一路行，唔知行咗去边度……」他指人生每阶段经历大大小小挫折，现在回看，「系一种历练。」这些经历造就他的坚持。

Ian回忆读书时期，悲喜交集。
Ian回忆读书时期，悲喜交集。
Ian对创作仍能保持新鲜感，也希望能尝试不同曲风。
Ian对创作仍能保持新鲜感，也希望能尝试不同曲风。
Ian在2019年演过舞台剧，玩得颇开心。
Ian在2019年演过舞台剧，玩得颇开心。
完成今年音乐上的项目，Ian有意再演舞台剧。
完成今年音乐上的项目，Ian有意再演舞台剧。

Ian不经不觉出道8年

今次演唱会，Ian仍会担任音乐监制，也有走出舒适圈的尝试。当中有些环节，他不太擅长，故要训练，至于是甚么呢？他笑称卖关子，最近积极健身，「想操好body。」而拣启德开骚，他形容因为上次不断encore，笑说︰「呢次大家离场𠮶阵会方便啲。都希望大家睇骚时，暂时放下生活压力，带走开心回忆同力量。」不经不觉，Ian出道8年，他仍能对创作保持新鲜感，也希望尝试不同曲风。Ian在2019年演舞台剧，形容当时玩得颇开心，好想再演出，惟要完成今年所有音乐上的项目才可以。

陈卓贤Makeup Artist︰Rainbow Chung、Hair Stylist︰Sing Tam@Artifylab、Stylist︰Charles Wong、Wardrobe︰STUDIO REDEMPTIVE（@studio_redemptive）；Venue︰No.5 Studio HK

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
18小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
17小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
19小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
18小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
生活百科
23小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
5小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
21小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
14小时前