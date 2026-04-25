Ian陈卓贤7月启德开骚亲解「23」密码 曾怕唱歌幸走出低谷重拾舞台热爱 自爆曾因落选青年队街头痛哭

Ian（陈卓贤）去年完成个人演唱会巡回，休息一年后，将在7月带来全新演唱会。今次Ian承接上一次「TEARS」的题材，以「GROWTH」为题，用「颜色」与情绪去描绘成长，让歌迷感受从哭泣到坚强的不同面向。撰文︰霍淇、摄影︰罗安强

Ian探讨成长路

Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」，今次演唱会主题是成长，Ian要讲的并非个人蜕变，而是想跟大家一起探讨成长，「成长入面都包含咗好多唔同嘅颜色，唔同嘅情绪。其实有少少承接上次TEARS，上次我哋就系讲，大家唔好吝啬自己嘅眼泪，喊过先觉得自己真正长大。」Ian今年每月都出一首歌，当中或多或少也是关于成长，或对事情的看法；届时会把这些歌曲放进演唱会之外，也会把自己观察到，别人的成长经历放在个唱中。至于选在每月23日出歌，及在8点23分开场，他解释是因为当初知道在7月23日开骚，故作为特别编排。至于之后是否加场？就要看观众反应。

Ian开骚！

Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。

Ian为演唱会积极健身。

Ian曾经迷失，幸再次爱上音乐。

Ian再次爱上音乐

两年前的TEARS演唱会，Ian明言在TEARS之前，有段时间很怕唱歌，「写歌特登写短啲，上台唱完可以快啲落返台，𠮶阵系有少少怕上台。TEARS就令到我重新爱上音乐、唱歌，同埋上舞台表演呢一样嘢。」而经过一连串的巡回后，也发现自己心态上从容不少。Ian指以前好怕做错事，经常有「不做不错」这些想法，现在经已放开心情，重拾参加《全民造星》、初出道时的投入，享受过程；笑言近期失眠是因为晚上灵感澎湃，写歌亢奋到天亮！对于音乐，他觉得并非是工作而是纯粹享受。如果以颜色对应心境，Ian指早几年是深灰、灰蒙蒙，两年前开始有光泽，目前是黄橙色，仿佛有光洒落，象征心情明亮、积极。

Ian受访，畅所欲言。

Ian于7月23日起在启德体艺馆举行6场「GROWTH ：LIVE 2026」。

距离上次演唱会是两年前，Ian成熟了许多。

Ian重拾以前参加《全民造星》和初出道时的投入，享受过程。

Ian越哭越坚强

Ian是圈中尖子，过往是香港男子排球代表队成员，虽然履历甚好，但也试过因读书成绩不好而不敢回家，「当时要运动、学业一齐，未必兼顾到，有啲失衡，学业唔好，怕家人闹。」在运动上也非一帆风顺，经历过挫折，跌过好多次，「有一次我选香港青年队，其实𠮶阵时满怀希望，有信心入选，我记得𠮶时系放学，练完波就行去搭巴士，返屋企𠮶段路上网睇公布名单，我重复睇咗几10次都冇自己个名！跟住就喺条街喊，一路行一路喊。明明应该行去车站搭车返屋企，我好似空白咗咁一路行，唔知行咗去边度……」他指人生每阶段经历大大小小挫折，现在回看，「系一种历练。」这些经历造就他的坚持。

Ian回忆读书时期，悲喜交集。

Ian对创作仍能保持新鲜感，也希望能尝试不同曲风。

Ian在2019年演过舞台剧，玩得颇开心。

完成今年音乐上的项目，Ian有意再演舞台剧。

Ian不经不觉出道8年

今次演唱会，Ian仍会担任音乐监制，也有走出舒适圈的尝试。当中有些环节，他不太擅长，故要训练，至于是甚么呢？他笑称卖关子，最近积极健身，「想操好body。」而拣启德开骚，他形容因为上次不断encore，笑说︰「呢次大家离场𠮶阵会方便啲。都希望大家睇骚时，暂时放下生活压力，带走开心回忆同力量。」不经不觉，Ian出道8年，他仍能对创作保持新鲜感，也希望尝试不同曲风。Ian在2019年演舞台剧，形容当时玩得颇开心，好想再演出，惟要完成今年所有音乐上的项目才可以。

陈卓贤Makeup Artist︰Rainbow Chung、Hair Stylist︰Sing Tam@Artifylab、Stylist︰Charles Wong、Wardrobe︰STUDIO REDEMPTIVE（@studio_redemptive）；Venue︰No.5 Studio HK