魔音女团丨庄子璇否认系「拨头发心机女」 大喊冤枉：我连舞步都未记得切 倪嘉雯庆幸成员目标一致冇时间理是非

《魔音女团》练习生庄子璇、倪乐琳、倪嘉雯、宋宛颖、乔美莎及颖乔等今日为节目《唱钱》进行试音，当中庄子璇唱《女神》及倪嘉雯唱《容易受伤的女人》时齐齐「肥佬」，而倪嘉雯想再挑战，最终亦告失败收场。

倪嘉雯唱歌「肥佬」直言受打击

倪嘉雯坦言有少少打击，对刚才的表现也不太满意，本来以为可以成首完成到，又指平日在家看的时候见到歌手很轻松，以为好简单，原来自己不是歌手命，觉得自己的唱功还需要加紧进步，笑言歌手真的不易做，不过做了练习生之后自己的确有进步，学了唱歌的技巧。庄子璇就解释自己事前没有准备，由于这是测音准，所以需要练习，不过之前也有玩过《唱钱》，当时的成绩比现在好。

庄子璇指大家勤力练习

提到班主任陈奂仁拍片爆「魔音女团」中有「心机女」在舞蹈中加拨头发的小动作及缺席排舞等事情，有网民即估嫌疑人是庄子璇，对此，倪嘉雯自言忘记舞蹈是否有小动作，也指大家也叫他们去学如何面对镜头的动作；而庄子璇就认为，有必杀技其实没有太大问题，对于被网民怀疑，她大喊冤枉，指自己连舞步也未记得切。至于是否有人缺席？二人表示组员没有，反而大家都很勤力地练习，就算放假也会回来练习，因为一缺席就不能跟上进度。

倪嘉雯坦言最初惊有是非

提到那么多女生，是否会有是非？倪嘉雯坦言最初也有点惊：「咁多个女仔一齐都惊有小小，但系好好彩大家目标一致，想跳得好，反而冇咁多时间理呢啲嘢。」庄子璇也认为大家是一个团，所以会齐心协力去做，反而会更团结，而她们也指平日大家也会互相提点。对于若有人加小动作在舞蹈中，她们认为在solo部份是可以，完全没问题。