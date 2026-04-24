Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魔音女团丨庄子璇否认系「拨头发心机女」 大喊冤枉：我连舞步都未记得切 倪嘉雯庆幸成员目标一致冇时间理是非

影视圈
更新时间：21:47 2026-04-24 HKT
发布时间：21:47 2026-04-24 HKT

《魔音女团》练习生庄子璇、倪乐琳、倪嘉雯、宋宛颖、乔美莎及颖乔等今日为节目《唱钱》进行试音，当中庄子璇唱《女神》及倪嘉雯唱《容易受伤的女人》时齐齐「肥佬」，而倪嘉雯想再挑战，最终亦告失败收场。

倪嘉雯唱歌「肥佬」直言受打击

倪嘉雯坦言有少少打击，对刚才的表现也不太满意，本来以为可以成首完成到，又指平日在家看的时候见到歌手很轻松，以为好简单，原来自己不是歌手命，觉得自己的唱功还需要加紧进步，笑言歌手真的不易做，不过做了练习生之后自己的确有进步，学了唱歌的技巧。庄子璇就解释自己事前没有准备，由于这是测音准，所以需要练习，不过之前也有玩过《唱钱》，当时的成绩比现在好。

庄子璇指大家勤力练习

提到班主任陈奂仁拍片爆「魔音女团」中有「心机女」在舞蹈中加拨头发的小动作及缺席排舞等事情，有网民即估嫌疑人是庄子璇，对此，倪嘉雯自言忘记舞蹈是否有小动作，也指大家也叫他们去学如何面对镜头的动作；而庄子璇就认为，有必杀技其实没有太大问题，对于被网民怀疑，她大喊冤枉，指自己连舞步也未记得切。至于是否有人缺席？二人表示组员没有，反而大家都很勤力地练习，就算放假也会回来练习，因为一缺席就不能跟上进度。

倪嘉雯坦言最初惊有是非

提到那么多女生，是否会有是非？倪嘉雯坦言最初也有点惊：「咁多个女仔一齐都惊有小小，但系好好彩大家目标一致，想跳得好，反而冇咁多时间理呢啲嘢。」庄子璇也认为大家是一个团，所以会齐心协力去做，反而会更团结，而她们也指平日大家也会互相提点。对于若有人加小动作在舞蹈中，她们认为在solo部份是可以，完全没问题。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
10小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
7小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
9小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
12小时前
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
8小时前
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
4小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
TVB周年报告曝光艺员排位揭陈炜夺视后机率？陈豪高海宁靠边站 有视帝「失踪」疑将离巢
影视圈
10小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT