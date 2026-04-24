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吴若希被冠「人妻战斗机」 每夜见不到老公爆「婚姻危机」 周家蔚自封唔投降的「航空母舰」连诗雅否认金像奖黑面 自认戏差：会努力练戏

影视圈
更新时间：20:15 2026-04-24 HKT
发布时间：20:15 2026-04-24 HKT

吴若希、连诗雅及周家蔚今日出席TVB节目《夫妻肺片》录影，吴若希在节目中做婚姻「求生教练」，她笑指被人冠以「人妻战斗机」称号，而她认为夫妻相处并非只有迁就就可解决问题，有时候也要泼辣和不讲道理，不过在旁的周家蔚就笑指自己是「航空母舰」，更叫大家可以去问老公洪天明，周家蔚指通常与老公会为教育小朋友方面出问题：「啲仔都踏入青春期，或者唔关啲仔事，系年纪大咗又踏入更年期，系会劲啲！（边个投降？）我唔投降！」但她指平日与老公相处就好sweet和开心，不过若要她认错就要睇情况，自己要先分析，可能会最终唔记得，吴若希即笑指以为自己战斗机已经好劲，自己今次大开眼界。

连诗雅自认未进化

至于结婚3年的连诗雅就自认未进化，听完她们讲后觉得也要先学嘢，提到早前她与老公陈家乐一起出席金像奖颁奖礼时，其中kiss cam环节时，因镜头对住陈家乐和廖子妤搞到她黑面，她解释自己其实当刻是笑紧及想做深层次反应，不过自己的戏不好，之后会努力练戏。

吴若希澄清在大湾区买楼

另外，吴若希早前指在珠海买楼，后来被发现是中山，她指是在大湾区，而提到有玄学家是指她婚姻在秋天至明年上半年婚姻会有危机，吴若希坦言发现每到半夜都见不到老公何兆鸿（Alex），问她有没有去厕所找老公？她即笑问：「系咪反而要担心佢，其实佢唔系出轨系佢揾医生，我尽量朝早睇吓佢冲咗厕未，或者一齐瞓时扚起check吓，不过佢仍然都系健壮。」而她也表示因为真爱，所以一直也相信老公。
 

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