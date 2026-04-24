马国明被萧正楠踢爆上缴汤洛雯「份粮大到够阿妈用」 生仔随缘揾定钱先 萧正楠儿子趁黄翠如离家学识锡锡

综艺节目《夫妻肺片》今日举行开镜拜神仪式，由曹永廉、萧正楠、吴若希及车婉婉担任「五星级求生教练」，与一众星级战友拆解夫妻相处日常炸弹。萧正楠、曹永廉与首集嘉宾马国明及谭俊彦受访，四位人夫均表示节目上大爆马国明不少秘密，萧正楠亦坦诚大家收入交由太太管理：「呢三位人夫都全程投入，出粮全部上缴，马国明𠮶份大到够阿妈用！」连马国明亦笑言：「驶乜私己钱，买嘢又唔驶申请，老婆有时都叫我买嘢，我话唔好买，买到冇晒钱。」

萧正楠户口储备高达七位数字

谭俊彦笑言自己零用钱仅够增值八达通每日够钱搭车已经很开心。萧正楠却自揭目前与黄翠如日常开销分开计算，为储钱买楼亦曾开办联合户口：「已经将户口封顶，啲钱留畀个仔。（你在用儿子的钱？）佢自己用紧，我系帮老细揾钱，幼儿游戏班要8000元一个月，第时学费要驶几大！所以先要咁辛苦开骚揾奶粉钱！」萧正楠表示户口储备有高达七位数字，马国明随即开玩笑指只差两元便到八位数！

马国明勤练歌𠱁老婆

将与马国明、曹永廉在七月再度到内地开骚两日，马国明更勤力地买卡拉OK机在家中练歌，因此进步神速，但仍笑言只是「呃饭食」本来只想到现场「带位」，但太太亦不介意自己在家中唱歌：「我老婆唔听我唱歌。」但萧正楠却踢爆马国明借《爱情影画戏》一句「明明是爱你」凭歌寄意𠱁老婆。萧正楠亦表示希望七月到马来西亚云顶演唱能够能带儿子首次乘搭飞机。

黄翠如离家儿子进步神速

近日黄翠如离家拍摄旅游节目，母子仅靠视像电话联系相当煎熬，但萧正楠笑言儿子专注交流几秒后便放空，亦透露儿子在母亲离家期间学习进步神速：「每日都识多咗嘢，最近两日学识锡锡呀！喂饭之后叫佢锡锡爸爸，就靠过嚟锡一啖。」当黄翠如发现儿子在自己缺席期间解锁多一项成就便感到呷醋，萧正楠同共见证重要时刻：「希望佢仲未识行，等佢返到嚟先学识行第一步。」谈到生仔经，马国明表示与太太共识一致：「随缘啦，𠵱家揾定钱先！」

