温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严

现年78岁的前艺人温柳媚，曾是星途璀璨的亮丽花旦并和何守信拍拖，却在1979年一场无情的车祸中，让她的演艺生涯戛然而止。这次意外不仅改变了她的人生轨迹，其后遗症至今仍影响著她的生活。近日，她接受资深传媒人汪曼玲的YouTube节目《快拍•曼镜头》访问，罕有地剖白自己晚年的生活状况、对家庭的看法，以及豁达的生死观，展现了其坚韧而潇洒的人生态度。

温柳媚现领综援维生

谈及目前的经济状况，温柳媚坦然表示，晚年经济能力一般，现时每月有领取政府发放的四千多元综合援助金（综援）维生。她忆述，当年车祸后曾获得55万港元的保险赔偿金，她用这笔钱到加拿大置业，其后透过楼市买卖，一度赚取过百万利润。然而，她将这些钱大部分用于资助弟妹们读书，又借首期予弟弟买楼，最终将身家花光。

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温柳媚六度开脑如做Facial

车祸为温柳媚带来了严重的创伤，她先后接受了六次开脑手术。她坦言，起初非常惊慌，担心频繁手术会影响神智。但随著时间过去，她竟慢慢习惯，更笑言将开脑手术当作「去做Facial、做按摩」一样平常。

温柳媚感情见过鬼怕黑

在感情方面，温柳媚直言「见过鬼怕黑」，表明「不想有一个家」。她认为，感情关系往往是「烦恼多过开心」，无谓自寻烦恼。当被问到是否渴望有人陪伴与爱护时，她以一句精警的比喻回应：「好就系咁睇，但有时拍拖，未结婚就话你似西施，结咗婚就话你似僵尸，所以唔好期望太高。」年届七十多，她表示不想再在生活上为别人磨合或迁就：「都几十岁，何必难为自己？」她觉得如果自己不擅长处理感情，不如选择不发展，享受一个人的自在。

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温柳媚忆病母活着失尊严

豁达的温柳媚对生死看得非常透彻，她表示自己没有太多牵挂，「无人惊我死咗冇人理佢，又冇其他担忧」。唯一的羁绊，是与她相依为命的弟弟。弟弟未婚，时常请她帮忙处理生活琐事，这让她感觉到自己的「存在价值」。对于未来，温柳媚最大的心愿是身体健康，她直言：「冇健康就『乞人憎』，最惊系瞓喺张床乜都唔知，累人累物。」她忆述母亲临终前插喉的悲凉情况，家人只能定时将流质食物灌入喉管，生命毫无意义。「家人唔睇你又好绝情，睇你又冇声冇气...医生之后提议唔好再畀食物佢，我唔反对，因为人生对佢已冇晒意义」。

温柳媚若病重不插喉

这次经历让她下定决心，如果自己将来病入膏肓，会坚拒抢救：「我唔要插喉，因为长者插咗喉就永远冇得拔走。插喉就算唔死，都系会似植物人。」她选择有尊严地、舒服地离开，为自己潇洒的人生画上句号。