Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温柳媚首谈经济困难领综援过活  感情见过鬼怕黑：唔想有家  潇洒看生死坚拒插喉保尊严

影视圈
更新时间：11:00 2026-04-25 HKT
发布时间：11:00 2026-04-25 HKT

现年78岁的前艺人温柳媚，曾是星途璀璨的亮丽花旦并和何守信拍拖，却在1979年一场无情的车祸中，让她的演艺生涯戛然而止。这次意外不仅改变了她的人生轨迹，其后遗症至今仍影响著她的生活。近日，她接受资深传媒人汪曼玲的YouTube节目《快拍•曼镜头》访问，罕有地剖白自己晚年的生活状况、对家庭的看法，以及豁达的生死观，展现了其坚韧而潇洒的人生态度。

温柳媚现领综援维生

谈及目前的经济状况，温柳媚坦然表示，晚年经济能力一般，现时每月有领取政府发放的四千多元综合援助金（综援）维生。她忆述，当年车祸后曾获得55万港元的保险赔偿金，她用这笔钱到加拿大置业，其后透过楼市买卖，一度赚取过百万利润。然而，她将这些钱大部分用于资助弟妹们读书，又借首期予弟弟买楼，最终将身家花光。

相关阅读：温柳媚罕谈前男友何守信重组分手时间线 形容对方优柔寡断 曾怒轰偷食事隔多年放下仇怨？

温柳媚六度开脑如做Facial

车祸为温柳媚带来了严重的创伤，她先后接受了六次开脑手术。她坦言，起初非常惊慌，担心频繁手术会影响神智。但随著时间过去，她竟慢慢习惯，更笑言将开脑手术当作「去做Facial、做按摩」一样平常。

温柳媚感情见过鬼怕黑

在感情方面，温柳媚直言「见过鬼怕黑」，表明「不想有一个家」。她认为，感情关系往往是「烦恼多过开心」，无谓自寻烦恼。当被问到是否渴望有人陪伴与爱护时，她以一句精警的比喻回应：「好就系咁睇，但有时拍拖，未结婚就话你似西施，结咗婚就话你似僵尸，所以唔好期望太高。」年届七十多，她表示不想再在生活上为别人磨合或迁就：「都几十岁，何必难为自己？」她觉得如果自己不擅长处理感情，不如选择不发展，享受一个人的自在。

相关阅读：温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚

温柳媚忆病母活着失尊严

豁达的温柳媚对生死看得非常透彻，她表示自己没有太多牵挂，「无人惊我死咗冇人理佢，又冇其他担忧」。唯一的羁绊，是与她相依为命的弟弟。弟弟未婚，时常请她帮忙处理生活琐事，这让她感觉到自己的「存在价值」。对于未来，温柳媚最大的心愿是身体健康，她直言：「冇健康就『乞人憎』，最惊系瞓喺张床乜都唔知，累人累物。」她忆述母亲临终前插喉的悲凉情况，家人只能定时将流质食物灌入喉管，生命毫无意义。「家人唔睇你又好绝情，睇你又冇声冇气...医生之后提议唔好再畀食物佢，我唔反对，因为人生对佢已冇晒意义」。

温柳媚若病重不插喉

这次经历让她下定决心，如果自己将来病入膏肓，会坚拒抢救：「我唔要插喉，因为长者插咗喉就永远冇得拔走。插喉就算唔死，都系会似植物人。」她选择有尊严地、舒服地离开，为自己潇洒的人生画上句号。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
17小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
15小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
17小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
23小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
17小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
4小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
13小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
19小时前
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
21小时前