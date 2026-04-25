Harry Styles传向女友求婚成功 挞着8个月即订终身 Zoe Kravitz手上巨钻泄蜜

英国男团One Direction出身的歌手Harry Styles去年8月爆出与「猫女」Zoe Kravitz热恋，短短8个月后，近日有传Harry已向女友求婚。知情人士透露32岁的Harry对37岁的Zoe「深深着迷」，因此二人已准备携手步入婚姻。

Zoe被目击戴巨钻咀嘴

消息人士再指：「他们身边的人对此一点都不意外。」近日Zoe被目击在伦敦某酒店外，与Harry咀嘴，其手上还戴着一只超大的钻戒，让订婚传闻甚嚣尘上。二人的恋情最早于去年8月曝光，1个月后，女方已带Harry见其歌手父亲Lenny Kravitz。去年圣诞节，Zoe还到Harry位于英国柴郡的家中共度佳节，随后他们飞往巴哈马迎接新年，当时更传出男方可能已在当地求婚。上月，二人还被拍到在纽约参加《周末直播》派对后，手牵手离场。

Harry旧爱遍及天后名模

Zoe于2019年与演员Karl Glusman结婚，但于2021年分手，之后她恋上查宁塔图（Channning Tatum），拍拖3年后于2024年分手。Harry的情史亦十分精彩，过去曾与乐坛天后Taylor Swift、名模Kendall Jenner、影星奥莉花怀特（Olivia Wilde）、Taylor Russell等拍拖。事业方面，Harry非常忙碌，上月推出新专辑《Kiss All The Time. Disco, Occasionally》，一发行便空降排行榜冠军。他亦即将展开巡演，先在阿姆斯特丹举行多场演出，随后在伦敦，连开12场破纪录演唱会，之后又在纽约麦迪逊广场花园进行长达30场的驻唱演出，行程相当紧凑。

